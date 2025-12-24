BPSC ASO Pre Result 2025: असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां देखें कटऑफ लिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। वे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। बता दें, एएसओ की प्रारंभिक परीक्षा में कुल 60517 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार कैटेगरी वाइज कटऑफ लिस्ट देख सकते हैं।

BPSC ASO Pre Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड बीपीएससी की ओर से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर 'Assistant Section Officer, (Preliminary) Competitive Examination' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। इस दिन हुई थी परीक्षा बीपीएससी की ओर से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 10 सितंबर, 2025 को किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 60517 उम्मीदवार शामिल हुए थे। बता दें, प्रारंभिक परीक्षा में कुल 668 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। अब परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। मुख्य परीक्षा का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। फिलहाल मुख्य परीक्षा के लिए बीपीएससी की ओर से तिथियों की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें।