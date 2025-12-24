CTET Correction Window 2026: सीटीईटी एग्जाम फॉर्म में इस डेट तक किया जा सकता है सुधार, विंडो ओपन
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (CBSE) की ओर से सीटीईटी एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो ओपन कर दी गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 26 दिसंबर तक ओपन रहेगी। जिन उम्मीदवारों से आवेदन करते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है वे निर्धारित तिथि के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर लॉग इन डिटेल दर्ज कर फॉर्म में त्रुटि सुधार कर सकते हैं।
इन डेट्स में लिए गए थे आवेदन
आपको बता दें कि सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET FEB 2026) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 27 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर 2025 तक लिए गए थे।
इन स्टेप्स से फॉर्म में करें त्रुटि सुधार
- सीटीईटी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 में करेक्शन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज में CTET Feb2026: Online corrections लिंक पर क्लिक करें।
- मांगी गई डिटेल दर्ज करके लॉग इन करें।
- इसके बाद जिन फील्ड में सुधार करना है उनमें संशोधन करें।
- फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
कब होगी परीक्षा
सीबीएसई द्वारा साझा की गई डिटेल के मुताबिक CTET परीक्षा का आयोजन देशभर के 132 शहरों में 08 फरवरी 2026 को दो शिफ्ट में करवाया जाएगा। सीबीएसई इस बार अपना 21वां संस्करण (पेपर- I और पेपर- II) आयोजित करेगा। यह परीक्षा कुल 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। एग्जाम के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।
इस परीक्षा के माध्यम से पेपर 1 में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवार 1 से लेकर 5 तक के लिए एवं पेपर 2 एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए शिक्षक भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र हो जाते हैं। परीक्षा से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल पर विजिट कर सकते हैं।
