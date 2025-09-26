Bihar Vidhan Parishad Bharti 2025: ड्राइवर और ऑफिसर अटेंडेंट के पदों पर रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर से शुरू, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

बिहार विधान परिषद सचिवालय की ओर से ड्राइवर और ऑफिसर अटेंडेंट के पदों पर आवेदन 29 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। दसवीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यहां देखें पूरी डिटेल्स।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधान परिषद सचिवालय की ओर से ड्राइवर और ऑफिसर अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार बिहार राज्य में बतौर ड्राइवर या ऑफिसर अटेंडेंट के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इसके लिए जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इन पदों पर आवेदन 29 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। साथ ही बिहार विधान परिषद की ओर से ड्राइवर और ऑफिसर अटेंडेंट के कुल 24 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 20 अक्टूबर रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।

कितना मिलेगा वेतन ड्राइवर- प्रतिमाह 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये ऑफिस अटेंडेंट- प्रतिमाह 18,000 से लेकर 56,900 रुपये आवेदन के लिए 10वीं जरूरी ड्राइवर और ऑफिसर अटेंडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं व इसके समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण की हो।

हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य करने का ज्ञान।

उम्मीदवारों के पास साईकिल चलाने की क्षमता भी होनी चाहिए।

ड्राइवर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 01 जनवरी, 2025 के अनुसार 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सामान्य पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, सामान्य महिला और ओबीसी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।