Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Vidhan Parishad Bharti 2025: ड्राइवर और ऑफिसर अटेंडेंट के पदों पर रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर से शुरू, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:43 PM (IST)

    बिहार विधान परिषद सचिवालय की ओर से ड्राइवर और ऑफिसर अटेंडेंट के पदों पर आवेदन 29 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। दसवीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यहां देखें पूरी डिटेल्स।

    prefferd source google
    Hero Image
    Bihar Vidhan Parishad Bharti 2025: आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधान परिषद सचिवालय की ओर से ड्राइवर और ऑफिसर अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार बिहार राज्य में बतौर ड्राइवर या ऑफिसर अटेंडेंट के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इसके लिए जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इन पदों पर आवेदन 29 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएंगे। साथ ही बिहार विधान परिषद की ओर से ड्राइवर और ऑफिसर अटेंडेंट के कुल 24 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 20 अक्टूबर रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कितना मिलेगा वेतन

    ड्राइवर- प्रतिमाह 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये

    ऑफिस अटेंडेंट- प्रतिमाह 18,000 से लेकर 56,900 रुपये

    आवेदन के लिए 10वीं जरूरी

    • ड्राइवर और ऑफिसर अटेंडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं व इसके समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण की हो।
    • हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य करने का ज्ञान।
    • उम्मीदवारों के पास साईकिल चलाने की क्षमता भी होनी चाहिए।
    • ड्राइवर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 01 जनवरी, 2025 के अनुसार 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, सामान्य पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, सामान्य महिला और ओबीसी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और चालन कौशल एवं ट्रेड परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, और हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी।

    परीक्षा शुल्क

    ड्राइवर और ऑफिसर अटेंडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में भी जमा करना होगा।

    यह भी पढ़ें: Railway Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, दसवीं पास कर सकते हैं अप्लाई