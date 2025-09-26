Language
    Bihar BSSC Stenographer Vacancy 2025: स्टेनोग्राफर के पदों पर आवेदन स्टार्ट, यहां देखें रजिस्ट्रेशन करने के आसान स्टेप्स

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:01 AM (IST)

    बीएसएससी की ओर से Bihar BSSC Stenographer 2025 के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार इन पदों के लिए 03 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

    Bihar BSSC Stenographer Vacancy 2025: आवेदन करने की अंतिम तिथि 03 नवंबर निर्धारित।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रकिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार सरकारी पदों पर नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से स्टेनोग्राफर के कुल 432 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 03 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिलाओं की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवारों के पास कक्षा बारहवीं व इसके सकमक्ष प्रमाण-पत्र होना चाहिए। 

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।

    परीक्षा शुल्क

    उम्मीदवारों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान भी करना होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा।

    कैसे करें अप्लाई

    बिहार बीएसएससी स्टेनोग्राफर के पदों पर आवेदन करना बेहद ही आसान है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    • स्टेनोग्राफर के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
    • अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके अकाउंट को लॉगिन करें।
    • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करने के बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
    • फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

