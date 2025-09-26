Bihar BSSC Stenographer Vacancy 2025: स्टेनोग्राफर के पदों पर आवेदन स्टार्ट, यहां देखें रजिस्ट्रेशन करने के आसान स्टेप्स

बीएसएससी की ओर से Bihar BSSC Stenographer 2025 के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार इन पदों के लिए 03 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन प्रकिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार सरकारी पदों पर नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से स्टेनोग्राफर के कुल 432 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 03 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिलाओं की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही उम्मीदवारों के पास कक्षा बारहवीं व इसके सकमक्ष प्रमाण-पत्र होना चाहिए।