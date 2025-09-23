Language
    BEL Recruitment 2025: ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, आवेदन करने के लिए स्नातक जरूरी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:52 PM (IST)

    ट्रेनी इंजीनियर के कुल 610 पदों पर आवेदन कल से यानी 24 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।

    BEL Recruitment 2025: आवेदन के लिए स्नातक अनिवार्य।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में ट्रेनी इंजीनियर के कुल 610 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कल से यानी 24 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। जो उम्मीदवार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बतौर ट्रेनी इंजीनियर के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, वे इस पद के लिए कल से आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनी इंजीनियर के कुल 610 पदों पर भर्ती निकली है। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर इन पदों के लिए कल से आवेदन कर सकेंगे।

    शैक्षणिक योग्यता

    ट्रेनी इंजीनियर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक या बीएससी में स्नातक की डिग्री पूरी कर की हो। इसके अलावा उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

    आयु-सीमा

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    कितना मिलेगा वेतन

    इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रथम वर्ष 30,000 रुपये प्रतिमाह, दूसरे वर्ष 35,000 रुपये प्रतिमाह और तीसरे वर्ष 40,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से 90 मिनट की समय अवधि के दौरान 85 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा।

    आवेदन शुल्क

    सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 177 रुपये का भुगतान करना होगा। जबकि एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

