BEL Recruitment 2025: ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, आवेदन करने के लिए स्नातक जरूरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) में ट्रेनी इंजीनियर के कुल 610 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कल से यानी 24 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। जो उम्मीदवार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बतौर ट्रेनी इंजीनियर के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, वे इस पद के लिए कल से आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनी इंजीनियर के कुल 610 पदों पर भर्ती निकली है। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर इन पदों के लिए कल से आवेदन कर सकेंगे।

शैक्षणिक योग्यता ट्रेनी इंजीनियर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक या बीएससी में स्नातक की डिग्री पूरी कर की हो। इसके अलावा उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।

आयु-सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।