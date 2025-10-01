AIIMS Nagpur Recruitment 2025: सीनियर रेजिडेंट के पदों पर निकली भर्ती, 60 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

एम्स नागपुर में सीनियर रेजिडेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 14 अक्टूबर तक इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर की ओर से सीनियर रेजिडेंट के कुल 73 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। जो उम्मीदवार एम्स नागपुर में बतौर सीनियर रेजिडेंट के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 14 अक्टूबर, 2025 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एम्स नागपुर की ओर से सीनियर रेजिडेंट के कुल 73 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 20 पद, ओबीसी के लिए 23 पद, एससी के लिए 14 पद, एसटी के लिए 08 पद और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 08 पद आरक्षित किए गए हैं।

कितना मिलेगा वेतन सीनियर रेजिडेंट के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 67,700 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की हो। साथ ही उम्मीदवार नियुक्ति से पहले एनएमसी, एमसीआई, एमएमसी या डीसीआई से पंजीकृत होना चाहिए।