XAT Admit Card 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी, इन पांच स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। वे ऑफिशियल वेबसाइट xatonline.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सएलआरआई, जमशेदपुर की ओर से परीक्षा का आयोजन 04 जनवरी, 2026 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा बता दें, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 1.42 लाख उम्मीदवारों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है।