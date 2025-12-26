Language
    XAT Admit Card 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी, इन पांच स्टेप्स से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:36 PM (IST)

    एक्सएलआरआई, जमशेदपुर की ओर से जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट xatonline.in पर जाकर अपना ...और पढ़ें

    XAT Admit Card 2026: इस डेट को होगी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। वे ऑफिशियल वेबसाइट xatonline.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सएलआरआई, जमशेदपुर की ओर से परीक्षा का आयोजन 04 जनवरी, 2026 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा बता दें, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 1.42 लाख उम्मीदवारों ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है।

    XAT Admit Card 2026: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    एक्सएलआरआई, जमशेदपुर ने जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट xatonline.in पर जाएं।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद XAT Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।
    • अब XAT आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    परीक्षा पैटर्न

    यह परीक्षा 04 जनवरी, 2026 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयजित कराई जाएगी। इसके अलावा, परीक्षा एक शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कंप्यूटर मोड में संचालित की जाएगी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सामान्य ज्ञान आदि विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई हैं। बता दें, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 1.42 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया है।

    जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से जरूर पढ़ लें। इसके साथ ही परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ को भी जरूर साथ लेकर जाएं। अन्यथा बगैर एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

