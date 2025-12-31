जेईई मेन और जेईई एडवांस में क्या है अंतर, चेक करें पूरी डिटेल
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारत में इंजीनियरिंग करने के लिए प्रतिवर्ष जेईई (JEE) यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन करवाया जाता है। इसी कड़ी में देश के देश के आईआईटी संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस का आयोजन किया जाता है। लेकिन क्या आप दोनों ही परीक्षाओं के बीच का अंतर जानते हैं, अगर नहीं तो यह पेज आपके लिए बेहद उपयोगी है।
JEE Main एग्जाम इंजीनियरिंग में मिलता है प्रवेश
जेईई मेन परीक्षा का आयोजन अब एक साल में दो बार करवाया जाता है। सेशन 1 की परीक्षा जनवरी माह में वहीं सेशन 2 एग्जाम अप्रैल माह में करवाया जाता है। इस परीक्षा में रैंक के आधार पर देशभर के 31 एनआईटी, 26 आईआईआईटी, करीब 26 सरकारी फंडेड टेक्निकल संस्थान और विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिला मिलता है।
तीन अटेम्प्ट का मिलता है मौका
जेईई मेन परीक्षा देने के लिए छात्रों को 3 मौके दिए जाते हैं। एक बार 12वीं कक्षा करने के साथ व उसके बाद लगातार 2 वर्षों तक स्टूडेंट्स इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तीन बार के बाद आपको एग्जाम देने का मौका नहीं दिया जाता है।
JEE Advanced परीक्षा में भाग लेने के लिए योग्यता
जेईई एडवांस परीक्षा में केवल वे ही छात्र भाग ले सकते हैं जिन्होंने जेईई मेन परीक्षा में भाग लिया था और साथ ही इस एग्जाम में टॉप 2.5 लाख रैंक भी प्राप्त की हो। इस एग्जाम की रैंक के आधार पर देश के देश के 23 आईआईटी संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है।
जेईई एडवांस एग्जाम के लिए केवल 2 ही अटेम्प्ट निर्धारित हैं यानी कि एक बार छात्र 12वीं के साथ एवं एक बार 12वीं कक्षा के अगले वर्ष इस एग्जाम में भाग ले सकते हैं।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां
- जेईई परीक्षा देने के लिए छात्र ने 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ की हो।
- जेईई परीक्षा का आयोजन सीबीटी (CBT) मोड में आयोजित की जाती है जिसके लिए 3 घंटे का समय प्रदान किया जाता है।
- जेईई मेन परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा करवाया जाता है वहीं जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन हर बार अलग-अलग आईआईटी संस्थान द्वारा करवाया जाता है।
