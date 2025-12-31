जेईई मेन और जेईई एडवांस में क्या है अंतर, चेक करें पूरी डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारत में इंजीनियरिंग करने के लिए प्रतिवर्ष जेईई (JEE) यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन करवाया जाता है। इसी कड़ी में देश के देश के आईआईटी संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस का आयोजन किया जाता है। लेकिन क्या आप दोनों ही परीक्षाओं के बीच का अंतर जानते हैं, अगर नहीं तो यह पेज आपके लिए बेहद उपयोगी है।

JEE Main एग्जाम इंजीनियरिंग में मिलता है प्रवेश जेईई मेन परीक्षा का आयोजन अब एक साल में दो बार करवाया जाता है। सेशन 1 की परीक्षा जनवरी माह में वहीं सेशन 2 एग्जाम अप्रैल माह में करवाया जाता है। इस परीक्षा में रैंक के आधार पर देशभर के 31 एनआईटी, 26 आईआईआईटी, करीब 26 सरकारी फंडेड टेक्निकल संस्थान और विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिला मिलता है।

तीन अटेम्प्ट का मिलता है मौका जेईई मेन परीक्षा देने के लिए छात्रों को 3 मौके दिए जाते हैं। एक बार 12वीं कक्षा करने के साथ व उसके बाद लगातार 2 वर्षों तक स्टूडेंट्स इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तीन बार के बाद आपको एग्जाम देने का मौका नहीं दिया जाता है।