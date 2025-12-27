WBP Constable Final Answer Key 2025: वेस्ट बंगाल पुलिस कॉन्स्टेबल फाइनल आसंर-की जारी, रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा की फाइनल आसंर-की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार ऑफिशयल वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर-की से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। फाइनल आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट prb.wb.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 11749 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की गई थी। WBP Constable Final Answer Key 2025 : ऐसे डाउनलोड करें फाइनल आंसर-की बोर्ड की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां आंसर-की डाउनलोड करने के लिए आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार फाइनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।