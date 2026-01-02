Language
    UPSSSC Exam City Slip 2025: हेल्थ वर्कर परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस दिन होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:10 AM (IST)

    यूपीएसएसएससी की ओर से हेल्थ वर्कर परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सक ...और पढ़ें

    UPSSSC Exam City Slip 2025: इस दिन होगी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने हेल्थ वर्कर परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी की गई है। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

    upsssc new exam

     

    इस दिन होगी परीक्षा

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से हेल्थ वर्कर परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 11 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। इस परीक्षा के जरिये कुल 5272 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 2399 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, 489 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1559 ओबीसी के लिए, 435 एससी के लिए और 390 पद एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं।

    UPSSSC Exam City Slip 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एग्जाम सिटी स्लिप

    हेल्थ वर्कर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार यहां बताएं गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमेपज पर 'UPSSSC Health Worker Exam City Details 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन डिटेल भरने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    परीक्षा पैटर्न

    इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। साथ ही परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। 

    उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का भी बेसब्री से इंतजार है। बता दें, एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।  

