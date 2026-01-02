UPSSSC Exam City Slip 2025: हेल्थ वर्कर परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस दिन होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने हेल्थ वर्कर परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी की गई है। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इस दिन होगी परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से हेल्थ वर्कर परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 11 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। इस परीक्षा के जरिये कुल 5272 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 2399 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, 489 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1559 ओबीसी के लिए, 435 एससी के लिए और 390 पद एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं।