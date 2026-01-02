Language
    IB JIO Tech Result 2026: सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव टियर-1 रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:34 AM (IST)

    आईबी की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड ...और पढ़ें

    Hero Image

    IB JIO Tech Result 2026: इस दिन हुई थी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। टियर-1 की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 394 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। साथ ही रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।

    ib

     

    ऐसे डाउनलोड करें टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट

    आईबी की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद “IB JIO Grade II (Tech.) Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओप हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    आईबी की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव टियर-1 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 15 अक्टूबर को किया गया था। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इसके साथ ही आईबी ने 17 अक्टूबर को आंसर-की जारी की थी। अब जो इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। वे उम्मीदवार टियर-2 की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। 

    टियर-2 एग्जाम पैटर्न

    टियर-2 की परीक्षा स्किल टेस्ट के लिए आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। टियर-2 की परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार कुल 20 अंकों के लिए आयोजित कराया जाएगा। हालांकि आईबी की ओर से टियर-2 परीक्षा शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि टियर-2 परीक्षा तिथि से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें। 

     

