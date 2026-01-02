GATE Admit Card 2026: आज जारी नहीं होगा एडमिट कार्ड, मॉक टेस्ट वेबसाइट पर हुआ लाइव
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी की ओर से ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें, आईआईटी गुवाहाटी की ओर से एडमिट कार्ड आज जारी किया जाना था। लेकिन इसे अब कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है।
आईआईटी, गुवाहाटी जल्द ही एडमिट कार्ड जारी करने की नई तिथि आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। उम्मीदवार नई तिथि के अनुसार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
मॉक टेस्ट वेबसाइट पर एक्टिव
आईआईटी, गुवाहाटी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट लिंक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। अब उम्मीदवार मॉक टेस्ट में शामिल होकर परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं।
इस दिन होगी परीक्षा
गेट परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 07, 08, 14 और 15 फरवरी, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर मोड में आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही गेट परीक्षा का रिजल्ट 19 मार्च, 2026 को जारी किया जाएगा।
GATE Admit Card 2026: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
आईआईटी, गुवाहाटी की ओर से एडमिट कार्ड कुछ समय बाद जारी किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद 'GATE Admit Card 2026' लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
