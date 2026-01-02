GATE Admit Card 2026: आज जारी नहीं होगा एडमिट कार्ड, मॉक टेस्ट वेबसाइट पर हुआ लाइव

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी की ओर से ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें, आईआईटी गुवाहाटी की ओर से एडमिट कार्ड आज जारी किया जाना था। लेकिन इसे अब कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है।

आईआईटी, गुवाहाटी जल्द ही एडमिट कार्ड जारी करने की नई तिथि आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। उम्मीदवार नई तिथि के अनुसार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। मॉक टेस्ट वेबसाइट पर एक्टिव आईआईटी, गुवाहाटी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट लिंक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। अब उम्मीदवार मॉक टेस्ट में शामिल होकर परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं।

इस दिन होगी परीक्षा गेट परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 07, 08, 14 और 15 फरवरी, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर मोड में आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही गेट परीक्षा का रिजल्ट 19 मार्च, 2026 को जारी किया जाएगा।