Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    JEE Main City Slip 2026: जेईई मेन सेशन-1 के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जल्द आने की उम्मीद, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:42 PM (IST)

    एनटीए की ओर से JEE Main City Slip 2026 जल्द ही जारी की जा सकती है। एग्जाम सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। परीक्षा 21 से 30 जनवरी 2026 के ...और पढ़ें

    Hero Image

    JEE Main City Slip 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एंजेसी की ओर से जल्द ही ज्वाइंट एंट्रेस एग्जामिनेशन (मेन) 2026 सेशन-1 की परीक्षा में शामिल होने के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी की जा सकती है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेसन किया है, उन्हें एग्जाम सिटी स्लिप का बेसब्री से इंतजार है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनटी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक जेईई मेन परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जनवरी माह के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है। ऐसे में जो उम्मीदवार एग्जाम सिटी स्लिप का इंतजार कर रहे हैं, वे जल्द ही ऑफिशियल वेबसािट से एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। 

    ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एग्जाम सिटी स्लिप

    एनटीए की ओर से जल्द ही एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी जाएगी। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमेपज पर 'LATEST NEWS' सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवारों को 'JEE Main City Slip 2026' लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस डेट को होगी परीक्षा

    एनटीए की ओर से JEE Main 2026 सेशन-1 की परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा दो शिप्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

    कब जारी होगा एडमिट कार्ड

    एनटीए की ओर से JEE Main 2026 सेशन-1 के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से तीन से चार दिन पहले जारी कर दिए जाएगा। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।

    यह भी पढ़ें: Haryana Police Recruitment 2026: हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल के 5 हजार से ज्यादा पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, यहां से कर सकेंगे अप्लाई