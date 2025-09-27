UPSC NDA 2 Result 2025: जल्द ही जारी होगा एनडीए 2 परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
यूपीएससी की ओर से UPSC NDA 2 Result 2025 कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। यूपीएससी की ओर से एनडीए 2 परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर को किया गया था।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से UPSC NDA 2 का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एनडीए 2 परीक्षा का रिजल्ट सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। यूपीएससी की ओर से एनडीए 2 परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर, 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया गया था। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को पहले ही संभालकर रखें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।
UPSC NDA 2 Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट
यूपीएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।
- यूपीएससी एनडीए 2 परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर “NDA 2 2025 Result” लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लॉगिन करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
रिजल्ट के बाद
यूपीएससी एनडीए 2 परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी की ओर से एसएसबी इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अतिरिक्त, एसएसबी इंटरव्यू में चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।