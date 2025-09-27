UPSC NDA 2 Result 2025: जल्द ही जारी होगा एनडीए 2 परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से UPSC NDA 2 का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एनडीए 2 परीक्षा का रिजल्ट सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। यूपीएससी की ओर से एनडीए 2 परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर, 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया गया था। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को पहले ही संभालकर रखें, ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।