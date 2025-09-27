BSEB Bihar STET 2025: एसटीईटी परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, 5 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से Bihar STET 2025 परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब उम्मीदवार 05 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा (STET) में आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले एसटीईटी में आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 05 अक्टूबर कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने Bihar STET 2025 परीक्षा के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब आवेदन करने का यह दूसरा मौका है। उम्मीदवार एसटीईटी परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर 05 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
- माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा (STET) परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की हो।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बीएड की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, ओबीसी और महिला उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।
एग्जामिनेशन फीस
जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को पेपर-1 के लिए 960 रुपये और पेपर-2 के लिए 1440 रुपये का भुगतान करना होगा। जबकि एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पेपर-1 के लिए 760 रुपये और पेपर-2 के लिए 1140 रुपये का भुगतान करना होगा।
BSEB Bihar STET 2025: कैसे करें अप्लाई
जो उम्मीदवार बिहार एसटीईटी 2025 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं।
- बिहार एसटीईटी 2025 की परीक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'BSEB Bihar STET Registration 2025 Apply Online' लिंक पर क्लिक करें।
- अब ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
