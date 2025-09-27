BSEB Bihar STET 2025: एसटीईटी परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, 5 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा (STET) में आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले एसटीईटी में आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 05 अक्टूबर कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने Bihar STET 2025 परीक्षा के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब आवेदन करने का यह दूसरा मौका है। उम्मीदवार एसटीईटी परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर 05 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।