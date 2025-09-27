BPSSC Police ASI Steno Marks 2025: पुलिस एएसआई स्टेना के मार्क्स जारी, 6 अक्टूबर तक डाउनलोड कर सकते हैं मार्कशीट

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) की ओर से BPSSC Police ASI Steno परीक्षा के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर परीक्षा में प्राप्त अंक देख और डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार 06 अक्टूबर तक अपने मार्क्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहां देखें पूरी जानकारी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) की ओर आज यानी 27 सितंबर को स्टेनो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा के अंतिम अंक जारी कर दिए गए हैं। बता दें, इससे पहले आयोग की ओर से लिखित परीक्षा का रिजल्ट 30 जून, 2025 को जारी किया था, जिसके अंतिम अंक अब आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर रोल नबंर, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करके परीक्षा में प्राप्त अंक देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

6 अक्टूबर तक मार्क्स डाउनलोड करने का मौका स्टेनो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार 27 सितंबर से लेकर 06 अक्टूबर, 2025 तक अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लें, अन्यथा बाद में मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए विंडो बंद कर दी जाएगी।

BPSSC Police ASI Steno Marks 2025: ऐसे चेक करें मार्क्स स्टेनो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा के अंक देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। परीक्षा में प्राप्त अंक देखने के लिए सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करके मार्क्स टैब पर क्लिक करें।

अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रोल नबंर, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करें।

इसके बाद मार्क्स आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएंगे।

मार्क्स डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।