यूपीएससी की ओर से UPSC IES/ISS Final Result 2025 जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। यूपीएससी की ओर से परीक्षा का आयोजन 20 से 22 जून के बीच किया गया था। रिजल्ट से संबंधित यहां देखें पूरी डिटेल्स।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग की ओर से भारतीय आर्थिक सेवा (IES) और भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को UPSC IES/ISS Final Result का बेसब्री से इंतजार था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, उम्मीदवारों के चयन के लिए यूपीएससी की ओर से लिखित परीक्षा का आयोजन 20 जून से 22 जून, 2025 के बीच किया गया था। लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार सितंबर माह में आयोजित कराया गया था।

