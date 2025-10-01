UPSC IES/ISS Final Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया फाइनल रिजल्ट, इन आसान स्टेप्स से करें चेक
यूपीएससी की ओर से UPSC IES/ISS Final Result 2025 जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। यूपीएससी की ओर से परीक्षा का आयोजन 20 से 22 जून के बीच किया गया था। रिजल्ट से संबंधित यहां देखें पूरी डिटेल्स।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग की ओर से भारतीय आर्थिक सेवा (IES) और भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को UPSC IES/ISS Final Result का बेसब्री से इंतजार था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, उम्मीदवारों के चयन के लिए यूपीएससी की ओर से लिखित परीक्षा का आयोजन 20 जून से 22 जून, 2025 के बीच किया गया था। लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार सितंबर माह में आयोजित कराया गया था।
भारतीय आर्थिक सेवा (IES) और भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट यहां से डायरेक्ट करें डाउनलोड
ऐसे डाउनलोड करें फाइनल रिजल्ट
यूपीएससी की ओर से जारी किए गए भारतीय आर्थिक सेवा (IES) और भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- फाइनल रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर "UPSC IES/ISS Final Result 2025" लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद पाइनल रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट देखने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इतने पदों पर होगी भर्ती
संघ लोक सेवा आयोग की ओर से भारतीय आर्थिक सेवा (IES) के कुल 12 पदों पर और भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) के कुल 35 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें आईईएस में सामान्य उम्मीदवारों के लिए 5 पद, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 01 पद, ओबीसी के लिए 04 पद और एससी के लिए 02 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा, आईएसएस में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 24 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 02 पद, ओबीसी के लिए 08 पद और एससी के लिए 01 पद आरक्षित किया गया है।
