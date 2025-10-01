MPESB PSTST Admit Card 2025: प्राइमरी स्कूल टीचर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां esb.mp.gov.in से करें तुरंत डाउनलोड
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से MPESB PSTST Admit Card 2025 जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से प्राइमरी स्कूल टीचर के कुल 13089 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यहां देखें पूरी जानकारी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) की ओर से प्राइमरी स्कूल टीचर (PSTST) परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार MPESB PSTST 2025 की परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर तुरंत अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
इस डेट को होगी परीक्षा
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से MPESB PSTST 2025 परीक्षा का आयोजन 09 अक्टूबर, 2025 को मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। यह परीक्षा दो पाली में आयोजित कराई जाएगी। पहली पाली सुबह 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।
रिपोर्टिंग का समय
जो उम्मीदवार सुबह की पाली में शामिल होने वाले हैं, उन्हें 8.30 बजे से लेकर 10 बजे तक और जो उम्मीदवार दोपहर की पाली में शामिल होने वाले हैं, उन्हें दोपहर 1 बजे से लेकर 2.30 बजे तक रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
जो उम्मीदवार प्राइमरी स्कूल टीचर की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें एमडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- प्राइमरी स्कूल टीचर परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर "MPESB PSTST Admit Card 2025" लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एप्लीकेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
परीक्षा पैटर्न
इस परीक्षा में उम्मीदवारों से हिंदी भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा, सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें, अन्यथा देरी होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
