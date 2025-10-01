MPESB PSTST Admit Card 2025: प्राइमरी स्कूल टीचर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां esb.mp.gov.in से करें तुरंत डाउनलोड

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से MPESB PSTST Admit Card 2025 जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से प्राइमरी स्कूल टीचर के कुल 13089 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यहां देखें पूरी जानकारी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) की ओर से प्राइमरी स्कूल टीचर (PSTST) परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार MPESB PSTST 2025 की परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर तुरंत अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नबंर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस डेट को होगी परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से MPESB PSTST 2025 परीक्षा का आयोजन 09 अक्टूबर, 2025 को मध्य प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। यह परीक्षा दो पाली में आयोजित कराई जाएगी। पहली पाली सुबह 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

रिपोर्टिंग का समय जो उम्मीदवार सुबह की पाली में शामिल होने वाले हैं, उन्हें 8.30 बजे से लेकर 10 बजे तक और जो उम्मीदवार दोपहर की पाली में शामिल होने वाले हैं, उन्हें दोपहर 1 बजे से लेकर 2.30 बजे तक रिपोर्ट करना अनिवार्य है।