    RRB ALP Result 2025 Link: आरआरबी एएलपी सीबीएटी रिजल्ट घोषित, कटऑफ एवं मेरिट लिस्ट यहां से करें डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:22 PM (IST)

    आरआरबी की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट सीबीएटी एग्जाम के लिए रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। जिन भी उम्मीदवारों का रोल नंबर पीडीएफ लिस्ट में दर्ज है वे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं। नतीजे जारी होने के साथ ही आरआरबी चंडीगढ़ की ओर से स्कोरकार्ड एवं कटऑफ भी जारी कर दिया गया है।

    RRB ALP CBAT Result 2025 यहां से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती (CEN 1/2024- RRB ALP Recruitment) CBAT एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर की गई है। उम्मीदवार तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट की जांच करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं।

    मेरिट लिस्ट के साथ कटऑफ एवं स्कोरकार्ड भी जारी

    आरआरबी की ओर से डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन में चयनित होने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट के साथ ही कटऑफ एवं स्कोरकार्ड भी जारी कर दिया गया है। कटऑफ अलग-अलग रेलवे जोन के अनुसार अलग-अलग जारी किया गया है। आपको बता दें कि स्कोरकार्ड का लिंक आज शाम 7 बजे एक्टिव होगा उसके बाद ही आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

    रिजल्ट चेक करने का तरीका

    • आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको CEN 1/2025- Assistant Loco Pilot बटन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आप डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट लिंक पर क्लिक करें।
    • अब आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

    अगर आप स्कोरकार्ड चेक करने चाहते हैं तो Link to view score card पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर सबमिट करें। इसके बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिसे आप चेक करने के साथ ही डाउनलोड भी कर सकते हैं।

    रिजल्ट के साथ कटऑफ भी जारी

    रेलवे विभाग की ओर से रिजल्ट के साथ कटऑफ भी जारी कर दिया गया है। कटऑफ जोन के अनुसार अलग-अलग जारी हुआ है। आरआरबी चंडीगढ़ जोन का कटऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 78.00461, एससी वर्ग के लिए 73.11170, एसटी के लिए 39.57220, ओबीसी के लिए 74.16170 एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 66.81312 दर्ज किया गया है। इसी प्रकार अभ्यर्थी अपने रेलवे जोन की वेबसाइट पर जाकर कटऑफ की जांच कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

