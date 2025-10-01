RRB ALP Result 2025 Link: आरआरबी एएलपी सीबीएटी रिजल्ट घोषित, कटऑफ एवं मेरिट लिस्ट यहां से करें डाउनलोड

आरआरबी की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट सीबीएटी एग्जाम के लिए रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। जिन भी उम्मीदवारों का रोल नंबर पीडीएफ लिस्ट में दर्ज है वे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं। नतीजे जारी होने के साथ ही आरआरबी चंडीगढ़ की ओर से स्कोरकार्ड एवं कटऑफ भी जारी कर दिया गया है।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती (CEN 1/2024- RRB ALP Recruitment) CBAT एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर की गई है। उम्मीदवार तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट की जांच करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं।

मेरिट लिस्ट के साथ कटऑफ एवं स्कोरकार्ड भी जारी आरआरबी की ओर से डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन में चयनित होने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट के साथ ही कटऑफ एवं स्कोरकार्ड भी जारी कर दिया गया है। कटऑफ अलग-अलग रेलवे जोन के अनुसार अलग-अलग जारी किया गया है। आपको बता दें कि स्कोरकार्ड का लिंक आज शाम 7 बजे एक्टिव होगा उसके बाद ही आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।