    UPSC ESE 2026: यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए आवेदन स्टार्ट, पात्रता, फीस सहित अन्य डिटेल करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:03 PM (IST)

    यूपीएससी की ओर से इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस स्टार्ट कर दी गई है जो 16 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। जो भी उम्मीदवार इस एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं वे तय तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती के जरिये कुल 474 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    UPSC ESE 2026 की पूरी डिटेल यहां से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2026 (ESE) के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इंजीनियरिंग कर चुके हैं या अंतिम वर्ष/ सेमेस्टर में हैं वे इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भरा जा सकता है।

    योग्यता एवं मापदंड

    इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार ने संबंधित ट्रेड/ स्ट्रीम में इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की हो। जो उम्मीदवार इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष/ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं वे भी इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

    इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 को अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो एवं 30 वर्ष की उम्र प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जनवरी 1996 से पहले एवं 1 जनवरी 2005 के बाद न हुआ हो।

    ऐसे करें अप्लाई

    • यूपीएससी ईएसई 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबस पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
    • होम पेज पर पहले क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरें और फॉर्म को पूरा करें।
    • हस्ताक्षर, फोटोग्राफ आदि अपलोड करें।
    • अंत में निर्धारित शुल्क (यदि लागू हो) जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • इसके बाद पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

    एप्लीकेशन फीस

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग को फीस के रूप में 200 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी, पीएच वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए पूर्ण रूप से निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

    भर्ती विवरण

    यूपीएससी की ओर से इस भर्ती के माध्यम से कुल 474 रिक्त पदों को भरा जायेगा। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।

