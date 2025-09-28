UPSC ESE 2026: यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए आवेदन स्टार्ट, पात्रता, फीस सहित अन्य डिटेल करें चेक

यूपीएससी की ओर से इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस स्टार्ट कर दी गई है जो 16 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। जो भी उम्मीदवार इस एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं वे तय तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती के जरिये कुल 474 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2026 (ESE) के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इंजीनियरिंग कर चुके हैं या अंतिम वर्ष/ सेमेस्टर में हैं वे इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भरा जा सकता है।

योग्यता एवं मापदंड इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार ने संबंधित ट्रेड/ स्ट्रीम में इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की हो। जो उम्मीदवार इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष/ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं वे भी इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 को अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो एवं 30 वर्ष की उम्र प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जनवरी 1996 से पहले एवं 1 जनवरी 2005 के बाद न हुआ हो।