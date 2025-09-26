Language
    UPPSC Prelims Admit card 2025: कभी भी जारी हो सकता है एडमिट कार्ड, यहां uppsc.up.nic.in से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:08 AM (IST)

    यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड कभी भी जारी किया जा सकता है। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है। साथ ही परीक्षा दो पाली में आयोजित कराई जाएगी।

    UPPSC Prelims Admit card 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर जल्द ही UPPSC PCS Prelims 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वे जल्द ही परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

    इतने पदों पर होगी भर्ती

    यूपीपीएससी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 210 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में 12 अक्टूबर, 2025 को 1435 केंद्रों में आयोजित कराई जाएगी।

    दो पाली में होगी परीक्षा

    परीक्षा का आयोजन दो पाली में किया जाएगा। पहली पाली में सुबह 9.30 बजे से लेकर 11.30 बजे तक उम्मीदवारों से 200 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न और दूसरी में 2.30 बजे से लेकर 4.30 बजे तक 200 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।

    ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

    यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में एडमिट कार्ड जारी होने के बाद  उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    • पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर "UPPSC PCS Prelims 2025 Admit card" लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करें।
    • इसके बाद एडमिट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। 

