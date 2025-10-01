Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPPSC ACF/RFO Admit Card 2025: प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 12 अक्टूबर को होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    यूपीपीएससी की ओर से UPPSC ACF/RFO प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    UPPSC ACF/RFO Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सहायक वन संरक्षक (ACF) और क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (RFO) प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने UPPSC ACF/RFO प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 210 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ओटीआर नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दिन होगी परीक्षा

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सहायक वन सरंक्षक (ACF) और क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (RFO) प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 12 अक्टूबर, 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजत कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 09:30 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 02:30 बजे से लेकर दोपहर 04:30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

    इस समय पर पहुंचना अनिवार्य

    जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें परीक्षा वाले दिन तय समय से डेढ़ घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य है। इसके साथ ही परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। साथ ही परीक्षा वाले दिन एडमिट कार्ड को जरूर साथ लाएं। अन्यथा बगैर एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

    UPPSC ACF/RFO Admit Card 2025: ऐसे डाउलोड करें एडमिट कार्ड

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर “Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे ओटीआर नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    यह भी पढ़ें: UPSC IES/ISS Final Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया फाइनल रिजल्ट, इन आसान स्टेप्स से करें चेक