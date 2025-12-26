UPESMET 2026: एमबीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां देखे पात्रता सहित अन्य जानकारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एडं एनर्जी स्टडीज की ओर से UPESMET परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस परीक्षा को पास करके उम्मीदवार एमबीए कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। जो उम्मीदवार एमबीए कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे (UPESMET 2026) परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.upes.ac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा, UPES MBA कोर्स दाखिला लेने के लिए उम्मीदवार सीएटी, एक्सएटी, एमएटी, जीएमएटी या सीएमएटी परीक्षा का स्कोरकार्ड का भी उपयोग भी कर सकते हैं।

कौन कर सकते हैं आवेदन

एमबीए कोर्स में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण की हो।

परीक्षा पैटर्न

यूपीईएसएमईटी की परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सामान्य जागरूकता, एनालिटकल एंड लॉजिकल रीजनिंग आदि विषयो से 140 सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल दो घंटे की अवधि के लिए आयोजित कराई जाएगी।

इस दिन तक करें अप्लाई

यूपीईएसएमईटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो को एक्टिव कर दिया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे केवल 20 जनवरी, 2026 तक ही आवेदन कर सकते हैं। इसलिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।