School Closed: यूपी में शीतलहर के चलते 12वीं तक स्कूल बंद, बिहार झारखंड सहित अन्य राज्यों में इन डेट्स में रहेंगी छुट्टियां

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को एक जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद राज्य के सभी आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड समेत सभी बोर्ड से संबंधित स्कूलों में छुट्टी रहेगी। कोई स्कूल अगर इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियम उल्लंघन के चलते कार्रवाई की जाएगी।

इन जनपदों के लिए अलर्ट जारी भारतीय मौसम विभाग की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक राज्य के बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं में भीषण कोहरे की जानकारी दी गई है। इसके अलावा आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या में में शीतलहर की संभावना जारी की गई है।