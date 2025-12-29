School Closed: यूपी में शीतलहर के चलते 12वीं तक स्कूल बंद, बिहार झारखंड सहित अन्य राज्यों में इन डेट्स में रहेंगी छुट्टियां
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कड़ाके की ठंड एवं कोहरे की वजह से राज्य के सभी स्कूलों में 1 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आद ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को एक जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद राज्य के सभी आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड समेत सभी बोर्ड से संबंधित स्कूलों में छुट्टी रहेगी। कोई स्कूल अगर इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियम उल्लंघन के चलते कार्रवाई की जाएगी।
इन जनपदों के लिए अलर्ट जारी
भारतीय मौसम विभाग की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक राज्य के बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं में भीषण कोहरे की जानकारी दी गई है। इसके अलावा आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या में में शीतलहर की संभावना जारी की गई है।
अन्य राज्यों में भी स्कूल इन डेट्स में रहेंगे बंद
उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में कक्षा 8वीं तक 30 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। सहरसा और नालंदा में 10वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही ऊपरी क्लास के लिए स्कूल टाइमिंग में बदलाव भी किया गया है।
हिमाचल प्रदेश के ऊना में 29 से 31 दिसंबर तक स्कूलों में सर्दी के चलते छुट्टियों का एलान किया गया है। पंजाब में भी शीतलहर के चलते 22 दिसंबर से छुट्टियां चल रहीं हैं। अभी तक स्कूल खुलने की डेट की जानकारी नहीं दी गई है। ठंड के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से आगे की जानकारी दी जाएगी।
