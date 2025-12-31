UP Police SI ASI Admit Card Link: यूपी पुलिस एसआई एएसआई PST-DV एडमिट कार्ड जारी, फिजिकल 5 जनवरी से होंगे स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 शारीरिक मानक परीक्षण और डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन (DV/ PST) के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जिन भी उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की थे वे तुरंत ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

इन डेट्स से स्टार्ट होगा फिजिकल एवं दस्तावेज सत्यापन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएसटी एवं डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगी। डीवी एवं पीएसटी राज्य के 20 जनपदों में संपन्न करवाए जायेंगे।

एडमिट कार्ड इन स्टेप्स से करें डाउनलोड यूपी पुलिस एसआई एएसआई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विजिट करें।

होम पेज पर टॉप नोटिस बॉक्स में एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

कैंडिडेट लॉग इन बटन पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके साइन इन बटन पर क्लिक करें।

अब आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। UP Police SI ASI Admit Card Download Link

अगर किसी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आती है तो वे हेल्पलाइन नंबर 08065426226 पर सम्पर्क कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी जो भी अभ्यर्थी पीएसटी एवं डीवी टेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं वे प्रवेश पत्र में दिए गए सभी दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी के साथ ही स्वप्रमाणित फोटोकॉपी अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। अगर कोई अभ्यर्थी डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन में सफल नहीं हो पाता है तो उसकी नियुक्ति रोकी जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।