UP Police SI ASI Admit Card Link: यूपी पुलिस एसआई एएसआई PST-DV एडमिट कार्ड जारी, फिजिकल 5 जनवरी से होंगे स्टार्ट
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) द्वारा SI एवं ASI भर्ती शारीरिक मानक परीक्षण एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 शारीरिक मानक परीक्षण और डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन (DV/ PST) के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जिन भी उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की थे वे तुरंत ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
इन डेट्स से स्टार्ट होगा फिजिकल एवं दस्तावेज सत्यापन
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएसटी एवं डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगी। डीवी एवं पीएसटी राज्य के 20 जनपदों में संपन्न करवाए जायेंगे।
एडमिट कार्ड इन स्टेप्स से करें डाउनलोड
- यूपी पुलिस एसआई एएसआई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विजिट करें।
- होम पेज पर टॉप नोटिस बॉक्स में एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- कैंडिडेट लॉग इन बटन पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके साइन इन बटन पर क्लिक करें।
- अब आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर किसी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आती है तो वे हेल्पलाइन नंबर 08065426226 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी
जो भी अभ्यर्थी पीएसटी एवं डीवी टेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं वे प्रवेश पत्र में दिए गए सभी दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी के साथ ही स्वप्रमाणित फोटोकॉपी अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। अगर कोई अभ्यर्थी डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन में सफल नहीं हो पाता है तो उसकी नियुक्ति रोकी जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।
फिजिकल टेस्ट के लिए योग्यता
फिजिकल में सफल होने के लिए जनरल, ओबीसी एवं एससी वर्ग से आने वाले पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी होनी चाहिए। इसके साथ उम्मीदवार का का सीना बिना फुलाए 79 सेमी एवं फुलाकर 84 सेमी होना चाहिए। एससी वर्ग से आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 160 सेमी होनी आवश्यक है। इसके साथ सीना बिना फुलाए 77 सेमी एवं फुलाकर 82 सेमी होना चाहिए।
महिला वर्ग के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेमी तय की गई है वहीं एसटी वर्ग से आने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 147 सेमी निर्धारित है। न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम निर्धारित है।
रनिंग
पीएसटी में सफल होने के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किमी की रनिंग पूरी करना अनिवार्य होगा।
कृपया धैर्य रखें।