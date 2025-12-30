Language
    UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा से माइनस मार्किंग खत्म, नए निमय को सीएम योगी ने दी मंजूरी

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:36 PM (IST)

    UP Police Constable Bharti 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कॉन्स्टेबल और जेल वार्डर के 25 हजार पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती के शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर साझा की गई है। पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से इस वैकेंसी से माइनस मार्किंग का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इस बार के एग्जाम में अभ्यर्थियों द्वारा गलत उत्तर देने पर माइनस मार्किंग नहीं की जाएगी। 

    सीएम योगी ने नए नियम को दी मंजूरी 

    पुराने नियम में प्रत्येक कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में प्रत्येक सहित उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते थे वहीं गलत उत्तर देने पर 0.5 अंक की कटौती की जाती है। लेकिन अब "कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से उप्र पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2025 तथा उप्र कारागार प्रशासन व सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2025" को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद इस बार से इस भर्ती पर यह नियम लागू होगा। 

    भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द हो सकता है जारी 

    यूपी पुलिस विभाग की ओर से राज्य में कॉन्स्टेबल और जेल जेल वार्डर के 25 हजार रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जनवरी 2026 माह में जारी होने की संभावना है। इसके बाद भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। 

    कॉन्स्टेबल पदों के लिए शैक्षिक योग्यता एवं उम्र 

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु पुरुष अभ्यर्थियों की 22 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों की 25 वर्ष से ज्यादा न हो। राज्य के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमनुसार छूट दी जाएगी। 

    UP Police Vacancy

    कैसे होगा चयन 

    इस भर्ती में चयनित होने के लिए सबसे पहले रिटेन टेस्ट का आयोजन होगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट में शामिल होना होगा। अंत में डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल टेस्ट का आयोजन होगा।  इसके बाद फाइनल लिस्ट तैयार कर जारी की जाएगी। अंतिम लिस्ट में जगह बनाने वाले अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। 

