UP Police Bharti 2025: यूपी सरकार की सौगात, पुलिस भर्ती के लिए सभी वर्गों को मिली ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूपी पुलिस भर्ती के लिए सभी वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों को सीधे 3 साल की छूट देने का एलान किया गया है। अभ्यर्थी भर्ती म ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती के लिए ओवरएज हो चुके युवाओं के लिए सौगात लेकर आयी है। राज्य की योगी सरकार ने यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल जेल वार्डर भर्ती (UP Police Constable Vacancy 2026) के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगी। पहले सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 22 साल निर्धारित थी जो अब सीधे 25 साल हो जाएगी।
इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी व महिला उम्मीदवारों को भी ऊपरी उम्र में सीधे 3 साल की छूट दी गई है। इसके इतर ऊपरी उम्र में आरक्षण का लाभ भी युवाओं को मिलेगा।
कोविड-19 के चलते दी गई छूट
यह फैसला कोविड-19 के चलते हुई भर्तियों में देरी के चलते लिया गया है। चूंकि कोविड के दौरान भर्तियां नहीं हो सकीं, ऐसे में कई योग्य युवा ओवरएज के चलते अब इस भर्ती से बाहर हो गए थे। उन्हीं को ध्यान में रखकर सभी वर्गों को अधिकतम आयु में सीधे 3 साल की छूट प्रदान की गई है।
यूपी पुलिस भर्ती के लिए इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई
यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है जो 30 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। जमा किये गए शुल्क समायोजन की लास्ट डेट 2 फरवरी निर्धारित है।
जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र हैं वे इसमें शामिल होने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को शुल्क के रूप में 500 रुपये जमा करना होगा वहीं एससी/ एसटी के लिए फीस 400 रुपये निर्धारित है। शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से यूपी पुलिस विभाग में कुल 32379 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से कॉन्स्टेबल सिविल पुलिस (मेल/ फीमेल) के लिए 10469 पद, कॉन्स्टेबल (PAC/ Armed Police Male Only) के लिए 15131 पद, कांस्टेबल स्पेशल फोर्स बटालियन (केवल पुरुष) के लिए 1341 पद, महिला कांस्टेबल बटालियन (लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर) के लिए 2282 पद, कॉन्स्टेबल घुड़सवार (केवल पुरुष) के लिए 71 पद, जेल वार्डन मेल के लिए 3279 और जेल वार्डन फीमेल के लिए 106 पद आरक्षित हैं।
