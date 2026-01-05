UP Police Bharti 2025: यूपी सरकार की सौगात, पुलिस भर्ती के लिए सभी वर्गों को मिली ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती के लिए ओवरएज हो चुके युवाओं के लिए सौगात लेकर आयी है। राज्य की योगी सरकार ने यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल जेल वार्डर भर्ती (UP Police Constable Vacancy 2026) के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगी। पहले सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 22 साल निर्धारित थी जो अब सीधे 25 साल हो जाएगी।

इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी व महिला उम्मीदवारों को भी ऊपरी उम्र में सीधे 3 साल की छूट दी गई है। इसके इतर ऊपरी उम्र में आरक्षण का लाभ भी युवाओं को मिलेगा।

कोविड-19 के चलते दी गई छूट यह फैसला कोविड-19 के चलते हुई भर्तियों में देरी के चलते लिया गया है। चूंकि कोविड के दौरान भर्तियां नहीं हो सकीं, ऐसे में कई योग्य युवा ओवरएज के चलते अब इस भर्ती से बाहर हो गए थे। उन्हीं को ध्यान में रखकर सभी वर्गों को अधिकतम आयु में सीधे 3 साल की छूट प्रदान की गई है।