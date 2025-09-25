Language
    UP NEET Counselling 2025: यूपी नीट राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, इन डेट्स में रिपोर्ट कर लेना होगा प्रवेश

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:50 AM (IST)

    यूपी नीट यूजी दूसरे चरण की काउंसिलिंग के लिए अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स 25 से 27 सितंबर 29 से 30 सितंबर एवं 3 अक्टूबर 2025 में अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके संस्थान में रिपोर्ट कर एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्ट न करने वाले छात्रों की सीट रद्द मानी जाएगी।

    UP NEET Counselling 2025: अलॉटमेंट लेटर यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी नीट राउंड 2 काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों का अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से UPNEET Round 2 seat allotment result चेक कर सकते हैं। नतीजे जारी जारी होने के साथ ही कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ओर से आवंटन पत्र भी जारी कर दिए गए हैं जिसे अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

    इन डेट्स में संस्थान में करना होगा रिपोर्ट

    जिन छात्रों को राउंड में सीट आवंटित हुई है वे अपना आवंटन पत्र डाउनलोड करके संस्थान में रिपोर्ट कर सकते हैं। आवंटन पत्र डाउनलोड एवं प्रवेश लेने की तिथि 25 से 27 सितंबर, 29 से 30 सितंबर और 3 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।

    अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करने का तरीका

    • यूपी नेट यूजी अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।
    • अब कोर्स सेलेक्ट कर रोल नंबर एवं नीट एप्लीकेशन नंबर दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड भरकर गेट रिजल्ट बटन पर क्लिक कर दें।
    • अब आपका परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक कर सकते हैं।

    UP NEET Round 2 Seat Allotment Result 205 Link

    एडमिशन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

    संस्थान में अभ्यर्थी सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके। छात्र ध्यान रखें कि एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज संस्थान में रिपोर्ट के समय दिखाने होंगे। कुछ आवश्यक डॉक्युमेंट- नीट 2025 के स्कोरकार्ड और एडमिट कार्ड, कक्षा 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), वैध पहचान प्रमाण, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन किये हुए हस्ताक्षर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि प्रस्तुत करना होगा।

    कितनी लगेगी फीस

    एडमिशन के लिए अभ्यर्थियों को धरोहर धनराशि राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु 30 हजार रुपये, निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए 2 लाख रुपये तथा निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेज हेतु 1 लाख रुपये जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

