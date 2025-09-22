Language
    NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी राउंड-3 काउंसलिंग शेड्यूल जारी, रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर से होंगे स्टार्ट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:05 PM (IST)

    नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग के लिए डेट्स की घोषणा कर दी गई है। स्टूडेंट्स 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। तीसरे राउंड के लिए रिजल्ट 8 अक्टूबर को जारी किया जायेगा जिसके बाद स्टूडेंट्स 9 से 17 अक्टूबर तक संस्थान में रिपोर्ट कर प्रवेश ले सकेंगे।

    NEET UG Counselling 2025: राउंड 3 रजिस्ट्रेशन 29 से।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से तीसरे चरण की काउंसिलिंग (NEET UG Counselling 2025 Round-3) के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन भी छात्रों को दूसरे राउंड की काउंसिलिंग में सीट आवंटित नहीं हुई वे 3rd राउंड की काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के अलावा च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक की जा सकेगी।

    डेट वाइज पूरा शेड्यूल: राउंड 3 

    रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तिथि 29 सितंबर 2025 (दोपहर 12 बजे से)
    रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 05 अक्टूबर 2025 (अपरान्ह 03 बजे तक)
    च्वाइस फिलिंग की डेट 30 सितंबर से 05 अक्टूबर 2025 (रात्रि 11:55 PM तक)
    च्वाइस लॉकिंग की तिथि 5 अक्टूबर 2025 (4 बजे से रात्रि 11:55 PM तक)
    राउंड 3 के लिए सीट प्रॉसेसिंग 6 से 7 अक्टूबर 2025
    राउंड 3 रिजल्ट जारी होने की तिथि 8 अक्टूबर 2025
    राउंड 3 रिपोर्टिंग की तिथि 9 से 17 अक्टूबर 2025

    राउंड 3 शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।  

    राउंड 3 काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्रता

    • नीट यूजी राउंड 2 काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स जिन्हें सीट नहीं मिली है।
    • वेरिफिकेशन के दौरान आपकी राउंड 1 सीट अगर रद्द कर दी गई।
    • राउंड 2 में सीट आवंटित हुई, लेकिन अपग्रेड का विकल्प चुना।
    • सीट आवंटित हुई, लेकिन शामिल नहीं हुए।
    • निर्धारित समय के भीतर राउंड 2 सीट से इस्तीफा दे दिया।

    स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग 21 अक्टूबर से होगी स्टार्ट

    पहले तीन चरणों की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग का आयोजन किया जायेगा। इस राउंड के लिए स्टूडेंट्स 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग कर सकेंगे। इस राउंड के लिए सीट प्रॉसेसिंग 27 से 28 अक्टूबर तक एवं रिजल्ट 29 अक्टूबर 2025 को जारी किया जायेगा। जिन छात्रों को इस राउंड में सीट आवंटित होगी वे इसमें संस्थान में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक रिपोर्ट करके एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

