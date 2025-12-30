UP LT Grade Teacher Vacancy: यूपी असिस्टेंट टीचर एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन, इस डेट तक फॉर्म अपडेट करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) की ओर से सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा 2025 (UP LT Grade Teacher recruitment) के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना आयोग के पोर्टल पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 7 जनवरी तक ओपन रहेगी।

जानकारी अपडेट करने की स्टेप्स यूपीपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर करेक्शन के लिए स्टेप्स बताई गईं हैं जिसकी जानकारी आप यहां से चेक करके आसानी से फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं - सबसे पहले आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in के "Home Page" पर "Click here to update information for Advt. No. A-5/E-1/2025, Assistant Teacher, Trained Graduate Grade (Male/Female Branch) Examination-2025" पर Click करें। इसके पश्चात् 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिसे अभ्यर्थी OTR No. एवं पासवर्ड / ओ०टी०पी० के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को उपरोक्त विज्ञापन में उसके द्वारा भरे गए सभी आवेदित विषय / विषयों के सापेक्ष क्रमवार "Modify your Application form" पर Click करने के पश्चात् आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा। उपरोक्त सभी आवेदित विषय / विषयों के सापेक्ष अभ्यर्थी को शैक्षणिक विशिष्टता सम्बन्धी सूचना अपडेट करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। सूचना अपडेट करने के पश्चात् अभ्यर्थी को Preview Form पर Click करके भरी गयी सूचना से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही Application form Submit करने हेतु Update Application form पर Click करना है। अभ्यर्थी अपने अपडेट किए गए सभी आवेदित विषय / विषयों के Application form की एक प्रति Click here to download complete Updated Application Form पर Click कर प्रिन्टआउट भविष्य हेतु सुरक्षित रख लें। ऑफिशियल वेबसाइट लिंक: uppsc.up.nic.in