    UP LT Grade Teacher Exam Date 2025: यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए एग्जाम डेट घोषित, इन तिथियों में होगी परीक्षा

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:27 PM (IST)

    यूपीपीएससी की ओर से एलटी ग्रेड टीचर भर्ती 2025 के लिए एग्जाम डेट घोषित कर दी है। कुल 6 विषयों के लिए परीक्षा 6 7 एवं 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। प्रत्येक दिन परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। अन्य 9 विषयों के लिए एग्जाम शेड्यूल बाद में घोषित किया जायेगा।

    UP LT Grade Teacher Exam Date 2025: 7 से 21 दिसंबर तक परीक्षा होगी संपन्न।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) की ओर से सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा 2025 (UP LT Grade Teacher recruitment) के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर साझा की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 6 विषयों के लिए परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025 तक राज्य में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। इसके अलावा अन्य 9 विषयों के लिए एग्जाम डेट की घोषणा बाद में की जाएगी।

    विषय के अनुसार परीक्षा की तिथि

    नोटिस यूपीपीएससी की ओर से पहले 6 विषय- गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान और वाणिज्य (कॉमर्स) विषय की परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा। सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट्स की डिटेल निम्नलिखित है-

    विषय एग्जाम की डेट
    गणित 6 दिसंबर 2025
    हिंदी 6 दिसंबर 2025
    विज्ञान 7 दिसंबर 2025
    संस्कृत 7 दिसंबर 2025
    गृह विज्ञान 21 दिसंबर 2025
    वाणिज्य 21 दिसंबर 2025

     दो शिफ्ट में आयोजित होगी परीक्षा

    यूपीपीएससी की ओर से परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा अपरान्ह 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संपन्न करवाई जाएगी।

    एग्जाम से कुछ दिन पूर्व जारी होंगे एडमिट कार्ड

    परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व आवेदनकर्ताओं के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जायेंगे। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकेंगे, किसी भी उम्मीदवार को पर्सनल रूप से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

    एडमिट कार्ड से पहले यूपीपीएससी की ओर से एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी जाएगी जिससे उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल कर पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकेंगे।

    भर्ती विवरण

    उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से इस भर्ती के जरिये कुल 7666 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा हेतु 4860 पद और महिला शाखा हेतु 2525 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के अंतर्गत कुल 81 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई से 28 अगस्त तक लिए गए थे वहीं 4 सितंबर तक फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया गया था। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए उम्मीदवारों ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

