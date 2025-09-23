Language
    UP Home Guard Vacancy 2025: यूपी होम गार्ड भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द, शैक्षिक योग्यता, उम्र, फिजिकल में होंगे बदलाव

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:36 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती के लिए कुछ बदलाव शासन को भेजे गए हैं। इसके मुताबिक अब इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का 12th उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अधिकतम उम्र सीमा को 45 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही आने की उम्मीद है।

    UP Home Guard Vacancy 2025 की पूरी डिटेल यहां करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्डों के रिक्त पदों को भरने के लिए कुछ दिन पहले भर्ती की घोषणा की थी। अब इस भर्ती को लेकर नई बैठक हुए है जिसमें शैक्षिक योग्यता, उम्र, फिजिकल टेस्ट आदि में बदलाव को लेकर चर्चा हुई है। नई बदलावों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। ऐसे में उम्मीद है कि राज्य में जल्द ही होम गार्ड भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है।

    दो चरणों में होगी भर्ती

    होमगार्ड की भर्ती दो चरणों में करने की तैयारी की जा रही है। दोनों चरणों में 22-22 हजार होमगार्डों की भर्ती की जाएगी। होमगार्ड की भर्ती सिपाही भर्ती की तरह ही होगी। पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद उन्हें फिजिकल टेस्ट में भाग लेना होगा।

    शैक्षिक योग्यता में ये हो रहा बदलाव

    पहले यूपी होम गार्ड पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य था। लेकिन अब नए नियमों के तहत इस पद के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम इंटरमीडिएट (12th पास) करना अनिवार्य होगा।

    उम्र में भी हो रहा चेंजमेंट

    शैक्षिक योग्यता के साथ ही आयु सीमा में भी बदलाव किया जा रहा है। पहले इस भर्ती के लिए ऊपरी उम्र 45 वर्ष निर्धारित थी लेकिन अब 30 साल से अधिक आयु के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

    फिजिकल टेस्ट

    जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे उन्हें फिजिकल टेस्ट में भाग लेना होगा। फिजिकल टेस्ट में अब उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी वहीं महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

    पिछले महीने हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था, यातायात नियंत्रण तथा आपदा की परिस्थितियों में होमगार्ड स्वयं सेवकों की भूमिका की सराहना की थी। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 1,18,348 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 71,155 होमगार्ड सक्रिय हैं। अगले दस वर्षों में लगभग 38,000 स्वयं सेवक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मौजूदा बल में पचास वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 51 प्रतिशत से अधिक स्वयं सेवक कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड के लिए युवाओं को अधिक अवसर दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नई पंजीकरण व्यवस्था शीघ्र तैयार की जाए।

