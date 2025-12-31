UP Board Exam Centre List 2026: हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए फाइनल सेंटर लिस्ट जारी, 8033 केंद्रों पर होगी परीक्षा
यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए फाइनल सेंटर लिस्ट जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्यभर में कुल 8033 प ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की ओर से क्लास 10th एवं 12th बोर्ड एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर फाइनल सेंटर की लिस्ट जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक इस बार राज्यभर में कुल 8033 परीक्षा केंद्र निर्धारित किये गए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार सेंटर की लिस्ट में बढ़ोत्तरी की गई है। पिछले वर्ष कुल 7,448 केंद्रों पर वहीं 2024 में 8,265 सेंटर्स पर एग्जाम का आयोजन किया गया था।
जिले के अनुसार चेक कर सकते हैं परीक्षा केंद्र
यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए सेंटर्स की लिस्ट ऑनलाइन माध्यम से UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी हुई है। छात्र, अविभावक या टीचर्स केंद्र की जानकारी जिले के अनुसार नीचे दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं।
- यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 सेंटर लिस्ट चेक करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर "परीक्षा वर्ष 2026 से संबंधित केंद्र निर्धारण की अंतिम सूची" पर क्लिक करें।
- अब नए पेज पर आपको अपने जनपद/ क्षेत्र को चुनें।
- इसके बाद उसके सामने सेंटर लिस्ट के लिंक पर क्लिक करें।
- अब PDF स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जिस पर क्लिक करके सीधे इसे डाउनलोड कर लें।
52 लाख से अधिक स्टूडेंट्स परीक्षा में लेंगे भाग
यूपी बोर्ड की ओर से जारी टाइम टेबल के मुताबिक 10वीं एवं 12वीं दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 18 फरवरी 2026 से 12 मार्च 2026 तक करवाया जायेगा। परीक्षा में 52 लाख से अधिक स्टूडेंट्स भाग लेंगे। हाई स्कूल में 2750945 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं जिसमें से 1438683 बालक एवं 1312263 बालिकाएं रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 12वीं कक्षा में 2479352 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है जिसमें से 1303012 छात्र और 1176340 छात्राएं रजिस्टर्ड हैं।
बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ दिन पूर्व छात्रों के स्कूल में भेज दिए जायेंगे। इसके बाद छात्र अपने स्कूल में क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके प्रवेश पत्र प्राप्त कर पाएंगे।
