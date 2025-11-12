Language
    UP Board Date Sheet 2026: यूपी बोर्ड 10th 12th रिवाइज्ड टाइम टेबल जारी, 18 फरवरी से 12 मार्च तक होंगी परीक्षाएं, ये रही डेटशीट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:39 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश बोर्ड की ओर से 10th 12th बोर्ड एग्जाम के लिए रिवाइज्ड टाइम टेबल (UP Board New Time Table 2026) जारी कर दिया गया है। संशोधित टाइम टेबल के मुताबिक दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। डेट एवं विषय के अनुसार पूरा डिटेल टेबल इस पेज से चेक कर सकते हैं।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर खबर है। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की ओर से वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए टाइम टेबल में बदलाव कर रिवाइज्ड टाइम टेबल जारी किया गया है। स्टूडेंट्स UP Board New Date Sheet 2026 इस पेज से या ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट PDF लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

    हिंदी पेपर की शिफ्ट का हुआ बदलाव

    आपको बता दें कि पहले दोनों ही कक्षाओं के लिए हिंदी, सामान्य हिंदी का पेपर एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जा रहा था जिसके चलते 43 लाख से अधिक छात्रों को एक साथ परीक्षा देनी होती। इसके चलते व्यवस्था करने में समस्या हो सकती थी। इसके चलते अब बोर्ड की ओर से इसमें चेंज किया गया है। अब 18 फरवरी को हाई स्कूल हिंदी का पेपर सुबह की शिफ्ट एवं इंटरमीडिएट हिंदी विषय का पेपर दूसरी शिफ्ट में आयोजित किया जायेगा। इसके साथ ही अब 12वीं कक्षा का संस्कृत पेपर 12 मार्च को दूसरी पाली में आयोजित होगा।

    पूरा टाइम टेबल करें चेक

    बोर्ड की ओर से संशोधित टाइम टेबल जारी हो गया है जिसे अब डेट एवं विषय के अनुसार चेक कर सकते हैं।

    UP Board Class 10th Date Sheet 2026

    up board 10th date sheet 2026

    UP Board Class 12th Date Sheet 

    up board 12th date sheet 2026

    up board 12th date sheet

    up board 12th time table 2026

    UP Board Time Table New 2026 PDF डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। 

    दो शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी बोर्ड परीक्षाएं

    उत्तर प्रदेश बोर्ड की ओर से 10th एवं 12th क्लास के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक संपन्न करवाई जाएंगी।

    52 लाख से अधिक स्टूडेंट्स लेंगे बोर्ड परीक्षाओं में भाग

    यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में 5230297 छात्र-छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। हाई स्कूल में 2750945 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं जिसमें से 1438683 बालक एवं 1312263 बालिकाएं रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 12वीं कक्षा में 2479352 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है जिसमें से 1303012 छात्र और 1176340 छात्राएं रजिस्टर्ड हैं।

    प्रवेश पत्र स्कूल से होंगे प्राप्त

    सभी छात्रों को बता दें कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र स्कूल से प्राप्त होंगे। सभी स्टूडेंट्स क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे।

