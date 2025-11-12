UP Board Date Sheet 2026: यूपी बोर्ड 10th 12th रिवाइज्ड टाइम टेबल जारी, 18 फरवरी से 12 मार्च तक होंगी परीक्षाएं, ये रही डेटशीट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर खबर है। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की ओर से वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए टाइम टेबल में बदलाव कर रिवाइज्ड टाइम टेबल जारी किया गया है। स्टूडेंट्स UP Board New Date Sheet 2026 इस पेज से या ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट PDF लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

हिंदी पेपर की शिफ्ट का हुआ बदलाव आपको बता दें कि पहले दोनों ही कक्षाओं के लिए हिंदी, सामान्य हिंदी का पेपर एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जा रहा था जिसके चलते 43 लाख से अधिक छात्रों को एक साथ परीक्षा देनी होती। इसके चलते व्यवस्था करने में समस्या हो सकती थी। इसके चलते अब बोर्ड की ओर से इसमें चेंज किया गया है। अब 18 फरवरी को हाई स्कूल हिंदी का पेपर सुबह की शिफ्ट एवं इंटरमीडिएट हिंदी विषय का पेपर दूसरी शिफ्ट में आयोजित किया जायेगा। इसके साथ ही अब 12वीं कक्षा का संस्कृत पेपर 12 मार्च को दूसरी पाली में आयोजित होगा।

पूरा टाइम टेबल करें चेक बोर्ड की ओर से संशोधित टाइम टेबल जारी हो गया है जिसे अब डेट एवं विषय के अनुसार चेक कर सकते हैं। UP Board Class 10th Date Sheet 2026 UP Board Class 12th Date Sheet UP Board Time Table New 2026 PDF डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। दो शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी बोर्ड परीक्षाएं उत्तर प्रदेश बोर्ड की ओर से 10th एवं 12th क्लास के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक संपन्न करवाई जाएंगी।