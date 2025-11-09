Language
    UP Board 12th Time Table 2026: सब्जेक्ट एवं डेट वाइज यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट डेटशीट यहां से करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:57 AM (IST)

    माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा UP Board Time Table 2026 Class 12 जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक बोर्ड एग्जाम का आयोजन 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक करवाया जायेगा। इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार 2479352 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है।

    UP Board 12th Time Table 2026 यहां से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी बोर्ड 12th एग्जाम 2026 के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (UPMSP) की ओर से डेटशीट (UP Board 12th Date Sheet 2026) जारी कर दी गई है। जो भी छात्र-छात्राएं बोर्ड एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं वे डेट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षा तैयारियों को तेज कर दें। टाइम टेबल के मुताबिक 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 28 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2026 तक करवाया जाएगा। बारहवीं कक्षा का पहला पेपर हिंदी एवं सामान्य हिंदी विषय का आयोजित होगा वहीं अंतिम पेपर कंप्यूटर विषय का होगा।

    डेट एवं सब्जेक्ट के अनुसार पूरा टाइम टेबल करें चेक

    इस वर्ष दोनों ही कक्षाओं को मिलाकर 5230297 छात्र-छात्राओं ने बोर्ड एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें से 12वीं कक्षा का स्टूडेंट्स की संख्या 2479352 है। कुल स्टूडेंट्स में से 1303012 छात्र और 1176340 छात्राएं रजिस्टर्ड हैं। बोर्ड एग्जाम में भाग लेने जा रहे सभी स्टूडेंट्स नीचे टेबल से डेट एवं शिफ्ट के अनुसार चेक कर सकते हैं और टाइम टेबल का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।

    UP Board 12th Date Sheet 2026

    एग्जाम डेट 1st शिफ्ट/विषय दूसरी पाली/सब्जेक्ट
    18 फरवरी 2026 सामान्य हिंदी हिंदी 
    19 फरवरी 2026

    काष्ठ शिल्य, ग्रन्थ शिल्प, सिलाई शिल्प, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं, सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीटपालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण,कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेंटेनेंस (डाटा एन्ट्री प्रॉसेस) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा ध्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी० /आईटी० ई०एस०, हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखमाल) प्रथम प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)

    		 नागरिक शास्त्र
    20 फरवरी 2026

    संस्कृत, कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी)- प्रथम प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी -)षष्टम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)

    		 अंग्रेजी
    21 फरवरी 2026

    लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीटपालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण,कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेंटेनेंस (डाटा एन्ट्री प्रॉसेस) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा ध्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी० /आईटी० ई०एस०, हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखमाल) द्वितीय प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये)

    		 इतिहास
    23 फरवरी 2026 काष्ठ शिल्य, ग्रन्थ शिल्प, सिलाई शिल्प, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं, सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीटपालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण,कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेंटेनेंस (डाटा एन्ट्री प्रॉसेस) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा ध्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी० /आईटी० ई०एस०, हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखमाल) तृतीय प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये) जीव विज्ञान, गणित
    24 फरवरी 2026

    शस्य विज्ञान (व्यावसायिक), कृषि वनस्पति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि अर्थशास्त्र सप्तम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये)

    		 अर्थशास्त्र
    25 फरवरी 2026

    संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्यकला

    		 रसायन विज्ञान, समाज शास्त्र
    26 फरवरी 2026

    कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि जन्तु विज्ञान अष्ठम् प्रश्न पत्र कृषि भाग-2 के लिये)

    		 भूगोल
    27 फरवरी 2026 काष्ठ शिल्य, ग्रन्थ शिल्प, सिलाई शिल्प, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं, सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीटपालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण,कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेंटेनेंस (डाटा एन्ट्री प्रॉसेस) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा ध्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी० /आईटी० ई०एस०, हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखमाल) चतुर्थ प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये) भौतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान 
    28 फरवरी 2026 कृषि अभियंत्रण चतुर्थ प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान-नवम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये) चित्रकला आलेखन, चित्रकला प्राविधिक, रंजनकला
    07 मार्च 2026 काष्ठ शिल्य, ग्रन्थ शिल्प, सिलाई शिल्प, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र शास्त्र (कुकरी), परिधान रचना एवं, सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित, रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, आटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेरी प्रौद्योगिकी, रेशम कीटपालन, बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, पौधशाला, भूमि संरक्षण, एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, मुद्रण,कुलाल विज्ञान, कृत्रिम अंग एवं अवयव तकनीक, इम्ब्राइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबुल डाइंग, धातु शिल्प (मेटल क्राफ्ट), कम्प्यूटर तकनीक एवं मेंटेनेंस (डाटा एन्ट्री प्रॉसेस) घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव, खुदरा ध्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आई०टी० /आईटी० ई०एस०, हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखमाल) पंचम प्रश्नपत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग आई के लिये) मानव विज्ञान
    09 मार्च 2026 उर्दू, गुजराती, पंजाबी (गुरुमुखी), बंगला, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, सिन्धी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, नेपाली मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, तर्कशास्त्र
    10 मार्च 2026 सामान्य आधारिक विषय -व्यावसायिक वर्ग के लिये, कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी पंचम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि रसायन विज्ञान दशम् प्रश्नपत्र (कृषि भाग-2 के लिये) व्यवसाय अध्ययन वाणिज्य वर्ग के लिये, गृहविज्ञान
    11 मार्च 2026 लेखाशास्त्र वाणिज्य वर्ग के लिये, एन०सी०सी० पाली, अरबी, फारसी
    12 मार्च 2026 कंप्यूटर -

    UP Board Time Table 2026 PDF डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

    12th क्लास की परीक्षाएं दो शिफ्ट में होंगी संपन्न

    आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की ओर से इंटर की परीक्षाओं का आयोजन 2 पालियों में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक संपन्न करवाई जाएंगी।

    एडमिट कार्ड स्कूल से होंगे प्राप्त

    यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2026 परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे छात्रों के एडमिट कार्ड एग्जाम शुरू होने से कुछ दिन पहले आपके स्कूल में भेज दिए जाएंगे। सभी छात्र छात्राएं अपने स्कूल में जाकर क्लास टीचर/ प्रिंसिपल से संपर्क करके अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। सभी छात्र ध्यान रखें कि वे एग्जाम सेंटर पर अपना प्रवेश पत्र अवश्य साथ लेकर जाएं, एडमिट कार्ड नहीं होने की स्थिति में आपको परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा।

