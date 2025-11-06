UP Board Time Table 2026: यूपी बोर्ड 10th 12th डेटशीट जारी, 18 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं, पूरा टाइम टेबल यहां करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की ओर से वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि हाईस्कूल ए‍वं इंटरमीडिएट की परीक्षा एक साथ 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक संपन्न होंगी। बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स UPMSP Date Sheet 2026 बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पेज पर दी गई टेबल से भी 10वीं एवं 12वीं कक्षा का टाइम टेबल विषय एवं तिथि के अनुसार चेक कर सकते हैं।

विषय एवं सब्जेक्ट के अनुसारटाइम टेबल आपको बता दें हाई स्कूल का पहला पेपर हिंदी, प्रारंभिक विषय का वहीं अंतिम पेपर कृषि का आयोजित होगा। इसी प्रकार इंटरमीडिएट का पहला पेपर हिंदी एवं सामान्य हिंदी का एवं आखिरी पेपर 12 मार्च को कंप्यूटर विषय का आयोजन होगा। सभी विषयों की परीक्षा की डेट यहां से चेक करें-

Class 10th Date Sheet Class 12th Date Sheet UP Board Time Table 2026 PDF डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइमिंग एवं शिफ्ट यूपी बोर्ड की ओर से दोनों ही कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक संपन्न करवाई जाएंगी।

52 लाख से अधिक छात्र लेंगे बोर्ड परीक्षाओं में भाग वर्ष 2026 बोर्ड परीक्षाओं के लिए दोनों ही कक्षाओं को मिलाकर 5230297 छात्र-छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। हाई स्कूल में 2750945 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं जिसमें से 1438683 बालक एवं 1312263 बालिकाएं रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 12वीं कक्षा में 2479352 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है जिसमें से 1303012 छात्र और 1176340 छात्राएं रजिस्टर्ड हैं।

प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी में हो सकते हैं संपन्न यूपी बोर्ड परीक्षाओं से पहले हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन जनवरी 2026 माह में करवाया जा सकता है। प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल में ही आयोजित होंगी।