    UP Board Exam 2026: यूपी प्री-बोर्ड एग्जाम डेट घोषित, देखें टाइम टेबल, प्रायोगिक परीक्षाएं इन डेट्स में होंगी संपन्न

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:48 AM (IST)

    यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट प्री-बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम टेबल जारी हो गई है। डेट शीट के मुताबिक परीक्षाएं 8 से 21 जनवरी तक संपन्न हो ...और पढ़ें

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी बोर्ड से 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश (UPMSP) की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट प्री-बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए डेट्स की घोषणा कर दी गई है। साझा की गई डिटेल के मुताबिक राज्य भर के स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षाएं 8 से 21 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

    बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखकर एग्जाम होंगे संपन्न

    यूपी बोर्ड की ओर से स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षाओं का माहौल बिल्कुल बोर्ड परीक्षाओं की तरह तैयार करें। इससे छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं का रियल अनुभव मिल सकेगा।

    छात्रों की कमियों को किया जायेगा दूर

    माध्यमिक शिक्षा परिषद के दिशानिर्देशों के तहत ये परीक्षाएं व्यवस्थित और नकलविहीन होंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रश्नपत्र विभाग द्वारा उपलब्ध कराने और मूल्यांकन के बाद छात्रों की कमियों को सुधारने के निर्देश दिए हैं।

    प्रैक्टिकल एग्जाम इन डेट्स में होंगे संपन्न

    प्री-बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही यूपी बोर्ड की ओर से प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए डेट्स की घोषणा की जा चुकी है। 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं दो चरणों में होंगी। पहले चरण में 24 जनवरी से 1 फरवरी 2026 (29 एवं 30 जनवरी को छोड़कर) तक होंगी वहीं दूसरे चरण की प्रायोगिक परीक्षाएं 2 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक होंगी।

    24 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल में प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा।
    इसके अलावा 2 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल में प्रैक्टिकल एग्जाम संपन्न करवाए जायेंगे। 52 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक करवाया जायेगा।

    परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड स्कूल से होंगे प्राप्त

    सभी छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड स्कूल से प्राप्त होंगे। एडमिट कार्ड यूपी बोर्ड द्वारा परीक्षा से पहले स्कूलों में भेज दिए जायेंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स अपने स्कूल से लगातार टच में रहें।

