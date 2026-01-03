UNDP Recruitment 2026: विदेश में नौकरी करने का सुनहरा मौका, 6 जनवरी से पहले करें अप्लाई
यूएनडीपी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए युवाओं से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.undp.org पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: विदेश में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डिसेबिलिटी फंड की ओर से ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट, ह्यूमन राइट्स ऑफिसर, सब-ऑफिस कॉर्डिनेटर सहित कई पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो उम्मीदवार विदेश में नौकरी करना चाहते हैं। उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। उम्मीदवार यूएनडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पदों पर 06 जनवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं।
कौन कर सकते हैं आवेदन
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक, स्नातकोत्तर व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ उम्मीदवारो के पास कार्यानुभव भी होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
जरूरी कौशल
ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास लेखन का कौशल होना चाहिए। इसके साथ ही ह्यूमन राइट्स के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को संस्थान में काम करने के लिए योजना बनाने, टीम के साथ काम करने का कौशल और तकनीकी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा, सब-ऑफिस कॉर्डिनेटर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदावारों को रोजाना संस्थान के काम को व्यवस्थित और विश्लेषण करना आना चाहिए।
UNDP Recruitment 2026: ऐसे करें अप्लाई
जो उम्मीदवार यूएनडीपी के तहत इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं। वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अप्लाई कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.undp.org पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर VIEW All Vacancies लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस वैकेंसी पर क्लिक करें।
- इसके बाद अप्लाई लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
- अंत में फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़कर इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
यह भी पढ़ें: IIT Delhi Apprentice Recruitment 2026: आईआईटी दिल्ली में अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इतना मिलेगा हर महीने स्टाइपेंड
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।