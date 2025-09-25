UKPSC Exam Calendar 2025-26: उत्तराखंड में 12 नई भर्तियों के लिए परीक्षा तिथि घोषित, पूरा एग्जाम कैलेंडर यहां करें चेक
उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से वर्ष 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक होने वाली 12 भर्तियों के लिए एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी है। उम्मीदवार इस पेज से भर्ती वाइज डेट्स चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। एग्जाम कैलेंडर पीडीएफ वेबसाइट या इस पेज से डाउनलोड किया जा सकता है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की ओर से राज्य में 2025 से 2026 तक होने वाली विभिन्न भर्तियों के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। एग्जाम कैलेंडर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसमें कुल 12 भर्तियों की एग्जाम डेट की घोषणा की गई है। कैलेंडर के मुताबिक राज्य में इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती, आरओ, एआरओ, सिविल जज, प्रधानाचार्य, अपर निजी सचिव, सुपरिटेंडेंट, यूके पीसीएस एग्जाम सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा।
डेट एवं भर्ती वाइज चेक करें एग्जाम कैलेंडर
|क्रम संख्या
|पदनाम/ परीक्षा का नाम
|डेट
|1
|उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा 2023
|19 से 22 जनवरी, 2026 (मुख्य परीक्षा)
|2
|प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज परीक्षा 2025
|25 जनवरी, 2026 विषयवार आरक्षित (मुख्य परीक्षा-वस्तुनिष्ठ प्रकार)
|3
|समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024
|31 जनवरी, 2026 (मुख्य परीक्षा)
|4
|प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्य, रा०३०का०/रा०वा०इ०का० सीमित विभागीय परीक्षा 2025
|08 फरवरी, 2026 (लिखित परीक्षा-वस्तुनिष्ठ प्रकार)
|5
|अपर निजी सचिव परीक्षा 2024
|14 मार्च 2026 (मुख्य परीक्षा)
|6
|अधीक्षिका परीक्षा 2025
|22 मार्च 2026 (स्क्रीनिंग परीक्षा)
|7
|प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज परीक्षा 2025
|05 अप्रैल 2026 विषयवार आरक्षित (मुख्य परीक्षा-वस्तुनिष्ठ प्रकार)
|8
|सहायक निदेशक परीक्षा 2025
|12 अप्रैल 2026
|9
|प्रवक्ता राजकीय इंटर कालेज परीक्षा 2025
|26 अप्रैल 2026 विषयवार आरक्षित (मुख्य परीक्षा-वस्तुनिष्ठ प्रकार)
|10
|उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) / अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025
|17 मई 2026 (प्रारम्भिक परीक्षा)
|11
|प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज परीक्षा 2025
|14 जून 2026 विषयवार आरक्षित (मुख्य परीक्षा-वस्तुनिष्ठ प्रकार)
|12
|उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025
|05 जुलाई 2026 (प्रारम्भिक परीक्षा)
एग्जाम कैलेंडर ऐसे करें डाउनलोड
यूकेपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2025-26 डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर विजिट करें। इसके बाद आपको ANNOUNCEMENTS सेक्शन में जाकर एग्जाम कैलेंडर के लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करते ही कैलेंडर स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा। इसके बाद आप इसे डाउनलोड करके अपने डिवाइस में सेव कर सकते हैं या इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए नीचे पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवाया जा रहा है जिस पर क्लिक करके आप सीधे एग्जाम कैलेंडर प्राप्त कर सकते हैं।
डेट के अनुसार भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां कर दें तेज
अभ्यर्थी एग्जाम कैलेंडर को ध्यान में रखकर जिस भी भर्ती में शामिल होना चाहते हैं उसकी तैयारियां तेज कर दें ताकी एग्जाम के समय आप आसानी से इसमें सफलता प्राप्त करके सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकें।
