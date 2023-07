UGC NET Cut Off 2023: यूजीसी नेट रिजल्ट के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF का कटऑफ हुआ घोषित, पढ़ें डिटेल

UGC NET Cut off 2023 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट जून 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट जारी होने के साथ ही एनटीए की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर एवं JRF के लिए कटऑफ प्रतिशत भी निर्धारित कर दिया गया है। अभ्यर्थी सभी विषयों का कटऑफ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

UGC NET Result 2023: यूजीसी नेट के साथ जारी हुआ कटऑफ।