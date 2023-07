UGC NET June Result 2023 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट जून 2023 रिजल्ट 26 जुलाई को घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों के लिए फाइनल आंसर की भी जारी की जा सकती है। उम्मीदवार यूजीसी नेट रिजल्ट एवं आंसर की जारी होने पर ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

UGC NET Result 2023: 26 या 27 जुलाई को घोषित होगा यूजीसी नेट जून रिजल्ट।

