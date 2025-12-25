UGC NET Admit Card 2025: NTA यूजीसी नेट एडमिट कार्ड कब और कहां कर सकेंगे डाउनलोड, चेक करें डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम का आयोजन 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक करवाया जाना है। जिन भी उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन किया था उनके लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी किये जाने हैं। ऐसे में उम्मीद है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा UGC NET 2025 Admit Card कल या 27 दिसंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं।

हॉल टिकट ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी किये जायेंगे जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा तिथि एवं शिफ्ट टाइमिंग

एनटीए की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर, 2, 3, 5, 6 एवं 7 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 3 से शाम 6 बजे तक संपन्न होगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

यूजीसी नेट एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा।

होम पेज पर LATEST NEWS में Admit Card UGC-NET Dec 2025 is LIVE! लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया सिक्योरिटी पिन दर्ज करके सबमिट दर्ज करें।

अब एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।