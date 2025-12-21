UGC NET City Intimation Slip 2025 Link: यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए सिटी स्लिप जारी, परीक्षा इन डेट्स में

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। आवेदनकर्ता सिटी स्लिप तुरंत ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप द्वारा अभ्यर्थी अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व होंगे जारी सभी अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि सिटी स्लिप द्वारा केवल एग्जाम शहर की जानकारी हासिल की जा सकती है। इसका उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है। हॉल टिकट एग्जाम तिथि से 4 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे जिसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा।

यूजीसी नेट सिटी स्लिप डाउनलोड करने की स्टेप्स यूजीसी नेट एग्जाम सिटी स्लिप दिसंबर 2025 डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको LATEST NEWS में Advance City Intimation for UGC-NET Dec 2025 is LIVE! पर क्लिक करें।

अब अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया सिक्योरिटी पिन दर्ज करके सबमिट करना होगा।

इसके बाद एग्जाम शहर पर्ची स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। UGC NET Exam City Intimation Slip Link