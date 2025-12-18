UGC NET Exam Date 2025: यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट एवं शिफ्ट घोषित, चेक करें शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा के लिए सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक कुल 6 दिनों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न विषयों की परीक्षा दिन एवं शिफ्ट के अनुसार अलग-अलग आयोजित होगी।

एग्जाम डेट एवं शिफ्ट टाइमिंग एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर, 2, 3, 5, 6 एवं 7 जनवरी 2026 तक संपन्न करवाई जाएगी। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 3 से शाम 6 बजे तक संपन्न होगी। विषय के अनुसार शिफ्ट एवं डेट की जानकारी आप नीचे इमेज से देख सकते हैं। इसके साथ ही आप नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके एग्जाम शेड्यूल का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।

UGC NET Dec 2025 Subject Wise Exam Date PDF एग्जाम सिटी स्लिप परीक्षा से 10 दिन पूर्व होगी जारी सभी आवेदनकर्ताओं के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे में सिटी स्लिप ऑनलाइन माध्यम से 21 या 22 दिसंबर को जारी हो सकती है जिसे डाउनलोड करके आप अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर पाएंगे।