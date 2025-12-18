Language
    UGC NET Exam Date 2025: यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट एवं शिफ्ट घोषित, चेक करें शेड्यूल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:40 AM (IST)

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए सब्जेक्ट एवं शिफ्ट वाइज परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी गई है। नोटिस के मुताबिक परी ...और पढ़ें

    UGC NET Dec 2025 Subject Wise Exam Date

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर सेशन की परीक्षा के लिए सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2026 तक कुल 6 दिनों में आयोजित की जाएगी। विभिन्न विषयों की परीक्षा दिन एवं शिफ्ट के अनुसार अलग-अलग आयोजित होगी।

    एग्जाम डेट एवं शिफ्ट टाइमिंग

    एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर, 2, 3, 5, 6 एवं 7 जनवरी 2026 तक संपन्न करवाई जाएगी। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा अपरान्ह 3 से शाम 6 बजे तक संपन्न होगी। विषय के अनुसार शिफ्ट एवं डेट की जानकारी आप नीचे इमेज से देख सकते हैं। इसके साथ ही आप नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके एग्जाम शेड्यूल का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।

    ugc net exam date 1

    ugc net exam date 2

    UGC NET Dec 2025 Subject Wise Exam Date PDF 

    एग्जाम सिटी स्लिप परीक्षा से 10 दिन पूर्व होगी जारी

    सभी आवेदनकर्ताओं के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे में सिटी स्लिप ऑनलाइन माध्यम से 21 या 22 दिसंबर को जारी हो सकती है जिसे डाउनलोड करके आप अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर पाएंगे।

    सिटी स्लिप डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • यूजीसी नेट सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर LATEST NEWS में Advance City Intimation for UGC-NET Dec 2025 is LIVE! पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं सिक्योरिटी पिन दर्ज करके सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
    • अब सिटी इंटीमेशन स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

    एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पूर्व होंगे जारी

    एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व जारी होंगे। सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि सिटी स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है। ऐसे में वे जब भी परीक्षा देने केंद्र पर जाएं तो एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं, बिना आईडी कार्ड एवं प्रवेश पत्र के आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।

