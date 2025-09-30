यूजीसी ने 18 राज्यों के 54 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को घोषित किया डिफॉल्टर, एमपी लिस्ट में नंबर बन पर
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से 18 राज्यों के 54 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया गया जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 10 विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित किए गए। इस लिस्ट में गुजरात के आठ सिक्किम के पांच और उत्तराखंड के चार विश्वविद्यालय डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल है। यहां पढ़ें पूरी जानकारी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने राज्यों के 54 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया है। अधिकारियों के अनुसार यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत अनिवार्य जानकारी पेश नहीं करने और अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक जानकारी नहीं देने के कारण विश्वविद्यालयों पर यह कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 10 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। गुजरात में आठ, सिक्किम में पांच और उत्तराखंड में चार ऐसे विश्वविद्यालय हैं।
यूजीसी ने डिफॉल्टर या चूककर्ता विश्वविद्यालयों की सूची जारी की तथा उन्हें तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी। ईमेल और ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से कई रिमाइंडर का हवाला देते हुए, यूजीसी ने कहा कि विश्वविद्यालयों को निरीक्षण के लिए विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही रजिस्ट्रार द्वारा सही ढंग से प्रमाणित सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा, उन्हें भरे हुए प्रारूप और परिशिष्टों को होम पेज पर लिंक देकर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया ताकि जानकारी छात्रों और आम जनता के लिए सुलभ हो सके। इसके बाद ईमेल और ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से कई रिमाइंडर भेजे गए। दिशानिर्देशों के अनुसार, उच्च शिक्षा संस्थानों को हितधारकों को जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यात्मक वेबसाइट बनाए रखनी होगी।
एमपी के ये विश्वविद्यालय डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल
- अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश
- आर्यावर्त यूनिवर्सिटी, सीहोर
- डॉ. प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिवपुरी
- ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, सागर
- जेएनसीटी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भोपाल
- एलएनसीटी विद्यापीठ विवि, इंदौर
- महाकौशल यूनिवर्सिटी, जबलपुर
- महर्षि महेश योगी वैदिक विवि, जबलपुर
- मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सीहोर
- शुभम यूनिवर्सिटी, भोपाल
गुजरात की आठ यूनिवर्सिटी
- गांधीनगर यूनिवर्सिटी
- जेजी यूनिवर्सिटी
- केएन यूनिवर्सिटी
- एमके यूनिवर्सिटी
- प्लास्टइंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी
- सुरेन्द्रनगर यूनिवर्सिटी
- टीम लीज स्किल्स यूनिवर्सिटी
- ट्रांसस्टेडिया यूनिवर्सिटी
