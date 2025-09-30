RRB UG Result 2025: जल्द ही जारी होगा सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट, इन चार स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

आरआरबी की ओर से RRB NTPC UG सीबीटी-1 का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार सीबीटी-1 की परीक्षा में शामिल हुए थे वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से आरआरबी की ओर से कुल 3693 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से RRB NTPC UG 2025 सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 3693 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क के लिए कुल 2022 पद, लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट के लिए कुल 361 पद, कनिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट के लिए कुल 990 पद, रेल क्लर्क किए लिए कुल 72 पद और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कुल 248 पद आरक्षित किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करके अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे। इस दिन हुई थी परीक्षा आरआरबी की ओर से RRB NTPC UG 2025 सीबीटी-1 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 07 अगस्त से 09 सितंबर, 2025 के बीच किया गया था। साथ ही बोर्ड की ओर से 16 सितंबर, 2025 को प्रोविजनल आंसर-की भी जारी की गई थी, जिसके लिए उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन दर्ज करने का 20 सितंबर, 2025 तक मौका दिया गया था।