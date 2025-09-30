Language
    UPPSC Admit Card 2025: यूपी पीसीएस प्रीलिम एडमिट कार्ड इसी वीक होंगे जारी, डायरेक्ट लिंक uppsc.up.nic.in पर होगा उपलब्ध

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:47 PM (IST)

    यूपी पीसीएस प्रीलिम एग्जाम 2025 के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड अगले एक या दो दिनों में जारी किये जा सकते हैं। सभी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड जारी होते ही ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। पर्सनल रूप से किसी भी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे। एग्जाम 12 अक्टूबर को आयोजित किया जायेगा।

    UPPSC Admit Card 2025 जल्द होंगे जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) प्रीलिम एग्जाम 2025 का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। पिछले पैटर्न के मुताबिक एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पूर्व जारी कर दिए जाते हैं। ऐसे में अनुमान की कि प्रवेश पत्र 1 या 2 अक्टूबर को जारी किये जा सकते हैं।

    UPPSC PCS Admit Card 2025 ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जारी किये जायेंगे जहां से अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। किसी भी उम्मीदवार को ऑफलाइन माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

    सभी 75 जिलों में बनाये गए हैं एग्जाम सेंटर

    यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए एग्जाम सभी 75 जिलों में निर्धारित केंद्रों पर करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए कुल 1435 केंद्र बनाये गए हैं। इस वर्ष भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए 626387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

    एडमिट कार्ड जारी होने पर इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

    • यूपी पीसीएस प्रीलिम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड के दो सर्वर लिंक एक्टिव हो जायेंगे, किसी एक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद कैंडिडेट्स को OTR नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एवं वेरिफिकेशन कोड दर्ज करके डाउनलोड एडमिट कार्ड बटन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

    उम्मीदवार ध्यान रखें कि वे जब भी परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने जाएं तो एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड ओरिजिनल पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना एडमिट कार्ड एवं आईडी कार्ड के आपको परीक्षा होम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। आईडी के आप वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं।

    चयन प्रक्रिया

    जो उम्मीदवार प्रीलिम एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे वे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। मेंस एग्जाम में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अंत में इंटरव्यू में शामिल होना होगा। सभी चरणों के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस भर्ती के जरिये कुल 200 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

