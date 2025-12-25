दो राज्यों के बीच में बना है यह अनोखा रेलवे स्टेशन, राजस्थान में होते हैं खड़े तो मध्य प्रदेश से खरीदते हैं टिकट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: भारत देश में ऐसी कई जगह है, जो व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जी हां भारत में ऐसी कई अनोखी जगह हैं, जो विज्ञान और तकनीक से बिल्कुल परे हैं और इन जगह को देखने के लिए लोगों में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। ऐसी ही एक जगह दिल्ली और मुंबई के रास्ते में एक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का नाम 'भवानी मंडी' रेलवे स्टेशन है। यह अनोखा रेलवे स्टेशन भारत के दो राज्यों के बीच में बटा हुआ है।

भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की खास बात यह है कि इस स्टेशन की लाइन राजस्थान से लगती है, तो यात्रियों को टिकट मध्य प्रदेश से लेना पड़ता है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन में आधी ट्रेन मध्य प्रदेश राज्य पर रुकती है, तो आधी ट्रेन राजस्थान में रुकती है। देखने वाले लोगों को यह दृश्य बेहद ही आकर्षित करता है और उनके अनुभव को और ज्यादा आनंदित बना देता है।

ऐसे में अगर आप 'भवानी मंडी' रेलवे स्टेशन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इस लेख के माध्यम से हम आपको 'भवानी मंडी' रेलवे स्टेशन के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं।

दो राज्यों में खड़ी होती है ट्रेन मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में यह अनोखा रेलवे स्टेशन राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन में आने वाली हर एक ट्रेन आधी मध्य प्रदेश राज्य में और आधी राजस्थान राज्य में खड़ी होती है। यही नहीं इस ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग भी दो अलग-अलग राज्यों से चढ़ते और उतरते हैं।



टिकट लेने और देने वाले दो अलग राज्यों में 'भवानी मंडी' रेलवे स्टेशन को एक बात जो और खास बनाती है। वह है कि इस स्टेशन में टिकट देने और लेने वाले दो अलग-अलग राज्यों में बैठते हैं। जी हां अगर आप टिकट लेना चाहते हैं, तो आपको राजस्थान राज्य में खड़ा होना होगा। लेकिन टिकट देने वाले क्लर्क मध्य प्रदेश राज्य में बैठते हैं।

रेलवे स्टेशन लोगों के लिए फोटो स्पॉट भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के साथ-साथ यहां टंगा बोर्ड भी लोगों के लिए बेहद ही खास है। जी हां भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, जिसके एक तरफ मध्य प्रदेश तो दूसरी तरफ राजस्थान लिखा हुआ है। देखने वाले लोगों को यह बोर्ड बेहद की आकर्षित करता है। यही नहीं लोग इस बोर्ड के पास खड़े होकर बहुत ही शोक से फोटो भी खिचवाते हैं।