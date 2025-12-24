रोज बोलते हैं ये शब्द, पर हिंदी नाम सुनते ही चकरा जाएगा सिर, क्या आपको पता है मोबाइल और बैंक का अर्थ?
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल फोन और बैंक का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन और बैंक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। आजकल लोग अधिकतर काम मोबाइल फोन की मदद से ही करते हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी ने मोबाइल फोन की सहायता से घर बैठे अनेकों कामों को करना बेहद ही आसान बना दिया है। आप हर दिन मोबाइल फोन और बैंक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मोबाइल फोन और बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं?
आज इस लेख के माध्यम से हम आपको मोबाइल फोन और बैंक के हिंदी मायनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं।
मोबाइल फोन को हिंदी में क्या कहते हैं
मोबाइल फोन अब हमारी जिंदगी का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं। लेकिन क्या आप इसका हिंदी में अर्थ जानते हैं। बता दें, मोबाइल फोन को हिंदी में 'सचल दूभाष यंत्र' कहा जाता है। मोबाइल फोन को सचल इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि आप इस डिवाइस को बड़ी ही आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। मोबाइल फोन को कैरी करना बेहद ही आसान है। इसके साथ ही पारंपारिक मोबाइल फोन को 'दूरभाष यंत्र' कहा जाता है। हालांकि पारंपरिक डिवाइस को कैरी करना आसान नहीं था और यह एक जगह ही स्थिर रहता था।
बैंक का हिंदी में अर्थ
आज दुनिया भर के सभी देशों में अनेको बैंक हैं। बैंक न केवल हमारी जमा पूंजी को सुरक्षित रखता है, बल्कि बैंक में जमा पूंजी हमारे लिए ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा काम आती है, जब हमें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं। जिस बैंक में आप अपनी जमा पूंजी को बचाकर रखते हैं आखिर उसे हिंदी में क्या कहते हैं। बैंक को हिंदी में 'अधिकोष' कहा जाता है। अधिकोष शब्द का अर्थ एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां धन या संपत्ति को सुरक्षित रखा जाता है।
भारत में पहली बार कब आया मोबाइल और बैंक
भारत में पहली बार मोबाइल फोन की सुविधा 31 जुलाई 1995 को शुरू की गई थी। बता दें, मोदी टेल्स्ट्रा कंपनी भारत में मोबाइल फोन की सुविधा शुरू करने वाली पहली कंपनी थी। इसके साथ ही इसकी पहली कॉल 31 जुलाई को कलकत्ता से दिल्ली की गई थी। इसके अलावा, भारत का सबसे पहला बैंक साल 1770 को 'बैंक ऑफ हिंदुस्तान' के नाम से शुरू किया गया था। भारत में पहले बैंक की स्थापना कलकत्ता में की गई थी।
