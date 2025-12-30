Language
    SSC: एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट शेड्यूल जारी, इन डेट्स में एग्जाम होगा संपन्न

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:52 PM (IST)

    एसएससी की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एवं डी भर्ती स्किल टेस्ट के लिए डेट्स का एलान कर दिया गया है। नोटिफिकेश के मुताबिक कौशल परीक्षा 28 एवं 29 जनवरी ...और पढ़ें

     SSC Stenographer Skill Test date

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी और डी भर्ती स्किल टेस्ट के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्किल टेस्ट का आयोजन 28 एवं 29 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा। इस टेस्ट में वे उम्मीदवार भाग ले सकेंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी।

    31 हजार अभ्यर्थी स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट

    एसएससी की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रुप सी व डी परीक्षा का रिजल्ट 28 नवंबर को जारी किया गया था जिसमें 31080 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था।

    एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर होंगे जारी

    कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जल्द ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc, ssc.gov.in पर जारी कर दिए जायेंगे। एसएससी की ओर से भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी है।
    सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे जब भी केंद्र पर जाएं तो एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से केंद्र पर साथ लेकर जाएं जिससे कि आपका वेरिफिकेशन हो सके। बिना प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र के आपको केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी।

    SSC Stenographer Skill Test date

    स्किल टेस्ट के बाद फाइनल लिस्ट होगी जारी

    स्किल टेस्ट संपन्न होने के बाद एसएससी की ओर से फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम अंतिम लिस्ट में मौजूद होगा उनको ही रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से कुल 1590 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से ग्रुप D के लिए 1360 पद और ग्रुप C के लिए 230 पद आरक्षित हैं। अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं। 

