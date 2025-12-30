SSC: एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट शेड्यूल जारी, इन डेट्स में एग्जाम होगा संपन्न

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी और डी भर्ती स्किल टेस्ट के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्किल टेस्ट का आयोजन 28 एवं 29 जनवरी 2026 को करवाया जायेगा। इस टेस्ट में वे उम्मीदवार भाग ले सकेंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी।

31 हजार अभ्यर्थी स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट एसएससी की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रुप सी व डी परीक्षा का रिजल्ट 28 नवंबर को जारी किया गया था जिसमें 31080 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर होंगे जारी कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जल्द ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc, ssc.gov.in पर जारी कर दिए जायेंगे। एसएससी की ओर से भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी है।

सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे जब भी केंद्र पर जाएं तो एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से केंद्र पर साथ लेकर जाएं जिससे कि आपका वेरिफिकेशन हो सके। बिना प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र के आपको केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी।

स्किल टेस्ट के बाद फाइनल लिस्ट होगी जारी स्किल टेस्ट संपन्न होने के बाद एसएससी की ओर से फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम अंतिम लिस्ट में मौजूद होगा उनको ही रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।